12.04.2018

Automotive-Fachkongress am 5. und 6. Juni in Pforzheim Veranstaltung

Der erste von der Rutronik Automotive Business Unit organisierte Kongress widmet sich den strategischen Herausforderungen der Automobilbranche. Zu den Sprechern zählen unter anderem Vertreter von Hella, Infineon, Rohm und ST. Der Kongress richtet sich in erster Linie an Entscheider in Firmen, die Elektronik für Kraftfahrzeuge entwickeln oder fertigen.

© Rutronik

Der Fachkongress startet am 6. Juni im Congress Centrum Pforzheim mit der Begrüßung durch Peter Gresch, Geschäftsführer von PGUB Management Consultants. Die Keynote präsentieren Markus Krieg, Geschäftsführer Marketing bei Rutronik, und Uwe Rahn, Director der Automotive Business Unit. In insgesamt neun Vorträgen geben Experten von OEMs und Tier1-Lieferanten Einblicke in die Trends und strategischen Entwicklungen. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion zu den Themen, die die Automobilbranche derzeit umwälzen, wie autonomes Fahren, Connectivity und Elektrifizierung.

Eröffnet wird der Kongress am 5. Juni mit einer Führung durch das Rutronik-Logistikzentrum inklusive der Präsentation von Logistikkonzepten.

