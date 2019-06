Merken Gemerkt

17.06.2019

Automotive-Ethernet-Konformitätstests mit CANoe Test-Tools

Das Entwicklungs- und Testwerkzeug CANoe von Vector unterstützt mit der aktuellen Version 12.0 die von der OPEN Alliance im Technical Committee 8 (TC8) definierten Konformitätstests. Die Tests sind so implementiert, dass sie überwiegend automatisiert ablaufen und sich daher bestens in den Entwicklungsprozess integrieren. Damit wird das Sicherstellen der Ethernet-Konformität von Fahrzeugsteuergeräten für Entwickler und Systemintegratoren künftig einfacher und effizienter.

Beim Einsatz von Automotive Ethernet kommen je nach Anwendungsfall unterschiedliche Kommunikationsprotokolle zum Einsatz. Um deren Kompatibilität zu testen hat der Industrieverband OPEN Alliance eine Testspezifikation mit über 850 Testfällen erarbeitet. Die aktuelle Version 12.0 von CANoe mit der Option Ethernet enthält diese Tests und ermöglicht deren Durchführung lokal an jedem Entwicklerarbeitsplatz. Der Anwender erkennt damit Probleme schon in frühen Entwicklungsphasen. Die Konfiguration der auszuführenden Tests wird mit Hilfe von vTESTstudio bearbeitet, um sie an projektspezifische Anforderungen anzupassen.

Für reine Protokolltests reicht jedes Ethernet-Interface von Vector mit IEEE-100BASE-T1-Unterstützung. Für Tests der physikalischen Übertragungsschicht ist die VT6306-Karte für das VT System verfügbar. In Kombination mit weiteren VT-Einschubkarten, wie etwa zur Ansteuerung der Versorgungsspannung des Steuergeräts, erhöht sich der Automatisierungsgrad der gesamten Tests.

Die Vorteile

Die Tests gehören zum Standardumfang der Werkzeuge CANoe und vTESTstudio, es müssen also keine Spezialwerkzeuge angeschafft werden. Der Entwickler erhält ein offenes System, in dem alle Testfälle als Sourcecode verfügbar sind. Dies ermöglicht die reibungslose Weitergabe der Konfiguration an Zulieferer sowie eine einfache Anpassung an projektspezifische Anforderungen und zukünftige Erweiterungen. Die Tests sind ohne Spezialkenntnisse der verwendeten Werkzeuge CANoe .Ethernet und vTESTstudio ausführbar.

Der Testreport sowie die Analysefähigkeiten von CANoe bieten dem Anwender eine effiziente Analyse von aufgetretenen Problemen ohne Wechsel der Werkzeuge. Bei der Bewertung der Testergebnisse stellt sich häufig die Frage, ob der Test falsch konfiguriert ist oder das Steuergerät einen Fehler macht. Zur Klärung dieser Frage beinhaltet die bereitgestellte CANoe Konfiguration ein simuliertes ideales Referenz-Steuergerät. Damit erreicht der Anwender eine fehlerfreie Testkonfiguration und vergleicht das Ergebnis mit seinem realen Steuergerätetest. Dies erhöht die Verlässlichkeit bei der Bewertung der Testergebnisse und Abschätzung der erforderlichen Folgearbeiten erheblich.

