06.04.2018

Automobil-Sicherheitsmanagement als Managed Service Framework

Die von G+D Mobile Security entwickelte Service-Lösung Automotive Security Management Framework sorgt für ein ganzheitliches Automobil-Sicherheitsmanagement. Sie bietet Sicherheitskomponenten für neue Dienste und Mobilitätskonzepte, die für vernetze und für selbstfahrende Fahrzeuge entwickelt und angeboten werden.

Das Automotive Security Management Framework kann von Fahrzeugherstellern und Diensteanbietern konfiguriert werden, so dass deren individuelle Sicherheitsrichtlinien umgesetzt, verwaltet und neue Geschäftsanforderungen integriert werden können. Das Framework baut einen sicheren Ende-zu-Ende-Kommunikationskanal auf zwischen dem sicheren Gateway-Client von G+D, der im Fahrzeug in der zentralen Gateway-ECU (Electronic Control Unit )-Umgebung ausgeführt wird, und den Webdiensten, Cloud-Plattformen und/oder Mobilgeräten von Nutzern, auf denen die Services laufen. Das Framework enthält zusätzlich Intrusion-Detection-Funktionen zur Erkennung unberechtigter Zugriffe auf fahrzeuginterne Datenressourcen. Die erfassten Zugriffsversuche werden an spezialisierte Cloud-Sicherheitscenter weitergeleitet.

Folgende Sicherheitskomponenten sind Teil der Lösung: ein Automobil-Sicherheits-Gateway in Verbindung mit einem im Fahrzeug integrierten Sm@rtSIM-CX-Sicherheitselement, das G+D Identitäts- und Zugriffsmanagement, der G+D Schlüsselmanagement-Dienst und die Unterstützung von sicheren Software-Updates Over-the-Air (SOTA) für Automobilsoftware. Durch diese Kombination aus Sicherheitstechnologie, Produkt- und Lösungskomponenten und deren Integration in ein ganzheitliches System, das als einsatzfertiger Dienst bereitgestellt wird, können Fahrzeughersteller und Dienstanbieter ihren Entwicklungsaufwand für sichere neue Dienstleistungen verringern.

