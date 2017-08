Merken Gemerkt

14.08.2017

Automatisiertes Fahren: Sicherheitsarchitektur mit zwei vernetzten Bremssystemen

Bremsen werden, zusammen mit der Lenkung, das wichtigste Element der aktiven Sicherheit bleiben. Sobald der Fahrer die volle Fahrverantwortung an das Fahrzeug übergibt, muss das elektronische Bremssystem (EBS) in der Lage sein, auch in dem äußerst seltenen Fall eines möglichen Ausfalls des primären elektronischen Bremssystems, die Bremsfunktion sicherzustellen. Aus diesem Grund hat das Technologieunternehmen Continental sein elektronisches Bremssystem MK C1 im Hinblick auf die zusätzlichen Anforderungen des hochautomatisierten Fahrens weiterentwickelt.

Die MK C1 für hochautomatisiertes Fahren verfügt, durch die Kombination mit der MK 100-basierten Hydraulic Brake Extension, über eine redundante Rückfallebene. © Continental AG

Die MK C1 ist ein „By-Wire“-Bremssystem, welches sich laut Anbieter ideal für automatisiertes Fahren eignet, da es einen besonders schnellen, präzisen und autonomen Druckaufbau ermöglicht. Um die Anforderungen an ein redundantes Bremssystem zu erfüllen, hat Continental die MK C1 mit einem Derivat der MK 100 ESC kombiniert. Im normalen Betrieb bietet die MK C1 alle Brems-, Stabilitäts- und Komfortfunktionen. Der hydraulische Druck wird einfach durch die MK 100 Hydraulic Brake Extension (HBE) hindurchgeleitet. Um eine ständige, hundertprozentige Verfügbarkeit sicherzustellen, führt die MK 100 HBE häufige Selbsttests durch.

Sollte der sehr unwahrscheinliche Fall eintreten, dass das primäre EBS ausfällt, springt das sekundäre EBS ein und liefert die benötigte Bremsfunktion. Je nach Art des potenziellen Ausfalls im primären EBS können zwei Funktionen ausgelöst werden: Sollte das primäre EBS komplett ausfallen bremst die MK 100 HBE-Einheit das Fahrzeug an den Vorderrädern ab und stellt eine ABS-Funktion sicher.

Kooperativer Bremsdmodus

Derzeit arbeitet Continental an der Entwicklung eines kooperativen Bremsmodus. Dieser kommt zum Einsatz, wenn die elektromechanische Bremsbetätigungs- und Pumpfunktion des primären Bremssystems ausfallen sollte, die Regelventile der Einheit jedoch weiterhin funktionstüchtig sind. In diesem Fall schaltet die MK 100 HBE-Einheit in den kooperativen Bremsmodus. Ein Teil ihres hydraulischen Drucks wird in die noch funktionsfähigen MK C1-Ventile eingespeist, um auch die Hinterradbremsen zu aktivieren. Diese flexible Aufteilung der Funktionen gewährleistet eine vollautomatisierte Bremsfunktion mit schlupfgeregelter Abbremsung an beiden Achsen, auch im Falle eines Teilausfalls in einem System.

Die MK C1 ist das neueste Bremssystem von Continental und seit 2016 in Serie. Es ermöglicht dank des „Brake-by-Wire“-Designs eine 100-prozentige Rekuperation der Bremsenergie. Weitere Vorteile sind eine etwa 30-prozentige Gewichtsreduktion des Systems. Das innovative elektronische Bremssystem integriert Tandem-Hauptzylinder, Bremskraftverstärker und Regelsysteme (ABS und ESC) in einem One-Box-Modul. Die MK C1 von Continental kann Bremsdruck in 150 ms aufbauen (Time-to-Lock): laut Hersteller doppelt so schnell wie heutige herkömmliche Systeme.

