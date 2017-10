Merken Gemerkt

17.10.2017

Aurix-Mikrocontroller in DRIVE PX Computing-Plattform integriert

Die Mikrocontroller der Familie Auriox von Infineon sind Schlüsselkomponenten für das automatisierte Fahren. In der Computing-Plattform DRIVE PX 2 von NVIDIA werden diese Mikrocontroller als Safety-Compute-Element für das automatisierte Fahren verwendet und dienen als Kommunikationsschnittstelle zum Fahrzeug.

Die Computing-Plattform von NVIDIA ist bereits in verschiedenen Fahrerassistenzsystemen neuester Fahrzeugmodelle verbaut. Außerdem ist sie in Level-3-Fahrzeugen vertreten, die demnächst in Produktion gehen. Die Aurix-Mikrocontroller übernehmen auf der Computing-Plattform die Aufgabe des Safety-Controllers für Fahrerassistenzsysteme und das automatisierte Fahren.

Aurix für das automatisierte Fahren

Die Multicore-Mikrocontroller der Aurix -Familie tragen laut Infineon dazu bei, dass die Plattform DRIVE PX dem höchsten Sicherheitsstandard für das automatisierte Fahren genügt (ISO 26262 mit Systemanforderungen bis zu ASIL-D). Zu den Produkteigenschaften für Fahrerassistenzsysteme und automatisiertes Fahren zählen Lockstep-Kerne und redundante Peripherieeinheiten. Es gehören im Chip integrierte Überwachungssysteme dazu kombiniert mit einer Echtzeitrechenleistung von bis zu 1.800 DMIPS, die auf der TriCore-Architektur von Infineon basiert.

Bereits die heutige Familie Aurix TC2xx bietet für das automatisierte Fahren diverse Funktionalitäten wie die Steuerung der Plattform-Power-Up-Sequenzen und die Überwachung von Fehlersignalen. Zusätzlich agieren die AURIX-Mikrocontroller als Entscheider oder „Voter“ in kritischen Fahrsituationen, in denen Funktionen nach dem ISO 26262 ASIL-D-Sicherheitslevel berechnet werden müssen. Sie sind Hostcontroller für die fahrzeuginterne Kommunikation und unterstützen deren vielfältige Kommunikationskanäle wie CAN, Ethernet, FlexRay und LIN.

Infineon und NVIDIA haben bei der Plattform DRIVE PX eng zusammengearbeitet. Als Ergebnis lässt sich über einen AUTOSAR-kompatiblen Software-Stack auf die Aurix-Funktionen zugreifen. Deshalb ist es möglich, auf höherer Applikationsebene Funktionen zu ändern oder zu erweitern.

Infineon erweitert seine Mikrocontrollerfamilie Aurix bereits mit der nächsten Generation TC3xx. Die TC3xx-Mikrocontroller haben ein höheres Integrationsniveau und mehr Funktionalität als heute verfügbare Bausteine. Im Vergleich zu diesen ist die TC3xx-Rechenleistung drei Mal höher. Systemzulieferer können auf die TC3xx-Familie migrieren.

