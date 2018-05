Merken Gemerkt

02.05.2018

Assistenzkonzepte erkennen Aquaplaning-Risiko Fahrsicherheit

Continental entwickelt Konzepte, die den Fahrer vor drohenden Aquaplaning-Risiken warnen sollen. Dabei kommen Bilder der Surround-View-Kameras und Sensor-Signale von Reifeninformationssystemen (eTIS) zum Einsatz. Der Fahrer soll so Zeit gewinnen, um ein drohendes Aufschwimmen der Vorderräder zu verhindern. Außerdem werden andere Fahrzeuge vor der kritischen Situation gewarnt.

Die Kenntnis des Straßenzustandes ist ein wesentlicher Sicherheitsfaktor, denn Unfälle bei schwierigen Wetterbedingungen geschehen hauptsächlich aufgrund eines starken Haftungsverlusts zwischen Reifen und Straßenbelag. Mit dem Road Condition Observer hat Continental bereits eine Lösung vorgestellt, die eine Erkennung des Fahrbahnzustandes im Hinblick auf die Haftung zwischen Reifen und Straße ermöglicht.

Ein spezielles Risiko stellen Aquaplaning-Situationen dar, die nicht nur für manuell gesteuerte, sondern auch für automatisierte Fahrzeuge extrem gefährlich sind. Continental hat begonnen, neue sensorgestützte Konzepte zu entwickeln, die den Fahrer rechtzeitig vor einem drohenden Grip-Verlust warnen. Wenn sich ein dicker Wasserfilm auf der Straße befindet, kann der Wasserdruck zwischen der Reifenaufstandsfläche und der Fahrbahn bewirken, dass die Vorderräder beginnen aufzuschwimmen. Ein Bremsen und Lenken ist dann nicht mehr möglich, und der Fahrer verliert die Kontrolle über das Fahrzeug.

Die Aquaplaning-Assistenzkonzepte erkennen Aquaplaning in einer frühen Entstehungsphase und machen den Fahrer rechtzeitig darauf aufmerksam. Dann lässt sich die Geschwindigkeit an die nassen Straßenbedingungen anpassen.

Vorausschauende Aquaplaning-Erkennung

Zur Vorhersage und Beherrschung des Risikos von Aquaplaning muss ein potenzielles Aufschwimmen der Vorderräder so früh wie möglich erkannt werden. Mithilfe der Informationen von Surround-View-Kameras und von im Reifen montierten eTIS-Sensoren (electronic-Tire Information System) wird rechtzeitig eine Warnung an den Fahrer ausgelöst, die auf bevorstehendes Aquaplaning hinweist. Continental arbeitet außerdem an der Steuerung und Stabilisierung des Fahrzeugs bei Aquaplaning, etwa durch eine gezielte Bremsmomentverteilung zur individuellen Abbremsung einzelner Räder der Hinterachse im Rahmen der physikalischen Möglichkeiten.

Aquaplaning kann jedoch auch unerwartet auftreten, sodass keine vorherige Warnung möglich ist. In diesem Fall lässt sich das potenzielle Risiko für andere Fahrzeuge auf der Straße durch eine frühe Kommunikation über V2X-Technologie (Vehicle to X) und eHorizon verringern. Es entsteht eine Art solidarisches Netzwerk, bei dem ein Fahrzeug als Sicherheitssensor für alle anderen und nicht nur für diejenigen in unmittelbarer Nähe fungiert. Per V2X oder eHorizon können diese Informationen potenziell von Aquaplaning betroffenen Fahrzeugen zur Verfügung gestellt werden, damit diese ihre Fahrfunktionen an die Bedingungen anpassen können.

Drohenden Kontrollverlust erkennen

Um Aquaplaning-Situationen zu erkennen, werden Bilder von Surround-View-Kameras ausgewertet, die in den Seitenspiegeln sowie im Kühlergrill und im Heck eingebaut sind. Eine übermäßige Wasserverdrängung in alle Richtungen unter dem Reifen ist z.B. ein charakteristisches Warnzeichen. Nach Angaben von Continental lieferten die Algorithmen zur Nässeerkennung in der ersten Testphase des Systems bei der Vorhersage potenzieller Aquaplaning-Bedingungen bereits eine sehr hohe Trefferquote.

Zusätzlich zu den Kameradaten nutzt Continental auch Informationen von den Reifen selbst, um das Aquaplaning-Risiko zu erkennen. Bei diesem Konzept werden Signale der – in die innere Deckschicht des Reifens eingebauten – eTIS-Sensoren von Continental berechnet. Ein Reifenmodell verarbeitet die eingehende radiale Beschleunigung des Reifens, der in Kontakt mit der Straße ist. Bei nassen Straßen - wenn genug Wasser aus dem Profil herausbefördert wird, um einen sicheren Grip zu gewährleisten - zeigt das Signal ein charakteristisches Muster. Sobald sich im Bereich vor der Reifenaufstandsfläche ein Wasserkeil zu bilden beginnt und sich übermäßig viel Wasser auf der Fahrbahnoberfläche befindet, beginnt das Beschleunigungssignal auf charakteristische Weise zu oszillieren und zeigt so ein Aquaplaning-Risiko frühzeitig an. Da der eTIS-Sensor auch das Restprofil des Reifens erkennen kann, lässt sich anhand dieser Daten eine sichere Geschwindigkeit für einen bestimmten nassen Fahrbahnzustand berechnen und an den Fahrer weiterleiten.

Versuche haben laut Continental gezeigt, dass die Aquaplaning-Assistenz künftig auch das Potenzial haben wird, in tatsächliche Aquaplaning- Situationen einzugreifen, indem die Hinterradbremsen kontrolliert betätigt werden, um ein gewisses Maß an Bremsmomentverteilung zu erzeugen, und so die Manövrierbarkeit und Stabilität des Fahrzeugs innerhalb der physikalischen Grenzen zu halten. © Continental

