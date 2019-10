Merken Gemerkt

31.10.2019

ASIL-D-Zertifizierungsprogramm für Software von Wind River Standardisierung

Die Zertifizierungsstelle TÜV SÜD hat ein ISO 26262 ASIL-D-Zertifizierungsprogramm für die AUTOSAR Adaptive Softwareplattform von Wind River befürwortet hat. Die Software bildet die Grundlage für ein Fahrerassistenzsystem (ADAS) und autonome Antriebssysteme. Der Prozess der Sicherheitszertifizierung läuft zur Zeit.

Wind River hat mit TÜV SÜD Rail zusammengearbeitet, um sein ISO 26262 ASIL-D-Zertifizierungsprogramm für seine AUTOSAR Adaptive Softwareplattform zu überprüfen. Nach Angaben des Unternehmens hat TÜV SÜD Rail das vorläufige Software-Sicherheitskonzept für die Software sowie die zu verwendenden Wind River-Pläne und -Normen bewertet und als geeignet befunden, die Anforderungen nach ASIL D ISO 26262:2018 zu erfüllen.

Die zertifizierungsfähige Softwareplattform wurde entwickelt, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem soll die Leistungsfähigkeit der zugrunde liegenden Betriebsumgebungen - beispielsweise das Echtzeitbetriebssystems VxWorks (RTOS) oder Wind River Linux – genutzt werden, um eine flexible und erweiterbare serviceorientierte Architektur für vernetzte und autonome Fahrzeuganwendungen bereitzustellen. Diese AUTOSAR Adaptive Softwareplattform bietet Portabilität von Anwendungen und Algorithmen in jeder Zielumgebung, so dass die Berechnung dort platziert werden kann, wo sie für die Leistung des Gesamtsystems am produktivsten ist.

Sobald der Zertifizierungsprozess der Softwareplattform abgeschlossen ist, wird sie die bestehende Liste der Sicherheitszertifizierungen von Wind River ergänzen, die auch die für die VxWorks Cert Edition und deren kommerziellen Standardnachweis (COTS) umfasst. VxWorks ist ein RTOS für sicherheitskritische Anwendungen. © Wind River

AUTOSAR-Standardframeworks, sowohl die Classic Platform als auch die Adaptive Platform, bieten eine Standardisierung der grundlegenden Systemfunktionen und funktionalen Schnittstellen. Angesichts der hohen Rechenanforderungen von vernetzten und autonomen Fahrzeugen sind AUTOSAR Adaptive-basierte Plattformen für eine serviceorientierte Architektur konzipiert und für Elektroniksteuergeräte (ECUs) mit hoher Rechenleistung vorgesehen. AUTOSAR Adaptive Systeme könnten beispielsweise ein standardisiertes Software-Framework für die Verarbeitung von Sensorfusionsdaten, OTA-Updates (Over-the-Air), Fahrzeug-zu-Infrastruktur- oder IoT-Funktionen bereitstellen.

