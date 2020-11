Merken Gemerkt

Merken

25.11.2020

ASIL-B-Positionssensor mit SPC-Schnittstelle Magnetfeld-Sensoren

TDK kündigt die Portfolioerweiterung der Micronas masterHAL-Sensorfamilie durch die Einführung des neuen, Störfeld-robusten 3D HAL-Positionssensors HAL 3970 für Automobilanwendungen an. Der neue Sensor ermöglicht eine genaue Winkelmessung von 0 bis 360 Grad sowie eine lineare Positionserfassung.

TDK bringt einen neuen Störfeld-robusten Positionssensor mit SPC-Schnittstelle auf den Markt. © TDK

Der HAL 3970 von Micronas nutzt eine spezielle Anordnung der Hall-Platten zur hochgenauen Messung von vertikalen und horizontalen Magnetfeldkomponenten. Aufgrund dieser besonderen Anordnung erfasst der Sensor Winkel bis zu 360 Grad und kompensiert die Wirkung externer magnetischer Störfelder. Zur Bestimmung eines Drehwinkels ist lediglich ein einfacher zweipoliger Magnet erforderlich. Zur Messung am Ende einer rotierenden Welle sollte der Magnet idealerweise über dem empfindlichen Sensorbereich platziert werden. Außerdem unterstützt der Sensor Störfeld-sichere Messungen neben der Wellenachse.

Die On-Chip-Signalverarbeitung des HAL 3970 berechnet einen Winkel aus den einzelnen Magnetfeldkomponenten und gibt ihn als Digitalwert aus. Der Sensor verfügt über einen leistungsfähigen DSP und einen eingebetteten Mikrocontroller. Der DSP ist für die schnelle Signalverarbeitung verantwortlich, während der Mikrocontroller die Schnittstellenkonfiguration übernimmt und die Funktionale Sicherheit gewährleistet.

Wichtige Kennwerte, wie Verstärkung, Offset und Referenzposition können durch die Programmierung des nichtflüchtigen Speichers an den Magnetkreis angepasst werden. Der HAL 3970 ist definiert als SEooC (Safety Element out of Context) ASIL B ready, gemäß ISO 26262.

Zur Übertragung der berechneten Positionsinformationen werden Short PWM Code Frames (SPC) verwendet. SPC ist eine Erweiterung des SENT-Protokolls gemäß SAE J2716, wobei der Triggerimpuls einer externen ECU die Datenübertragung startet. Unterstützt werden Punkt-zu-Punkt-Verbindungen sowie der Ein-Draht-Bus-Modus mit bis zu vier Sensoren. Zeittakt, Frame-Format, Triggermodus, Slow-Channel-Format, Rolling Counter und weitere Parameter sind leicht konfigurierbar. Der HAL 3970 kann z. B. zur Störfeld-kompensierten Lenkwinkelerfassung eingesetzt werden.

www.micronas.tdk.com/de/produkte/direktwinkel-sensoren/hal-39xy