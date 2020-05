Merken Gemerkt

11.05.2020

ASAM ODS Server für Big Data Kooperation AVL und NorCom

AVL List und die NorCom Information Technology sind die ersten Unternehmen, die die Big-Data- Erweiterung des neuen Standards ASAM ODS 6.1.0. in ihrem Produktportfolio unterstützen, und bieten damit eine offene und nahtlose Data-Intelligence-Lösung für die Automobilindustrie an.

©AVL

Der Hauptvorteil dieser Lösung ist die Kombination der Stärken aller beteiligten Produkte gepaart mit dem Know-how von AVL in der Antriebsstrang- und Fahrzeugentwicklung.

Der sogenannte ODS-Standard (Open Data Services) konzentriert sich auf das dauerhafte Speichern und Abrufen von Testdaten. Der ODS-Server von AVL, Santorin MX, ist der erste ODS- Server, der den ODS-Big-Data-Standard unterstützt. Mit der darauf basierenden, von NorCom entwickelten Schnittstelle wird eine neue Dimension der Messdatenanalyse ermöglicht.

Alle aufgeführten Funktionen sind im Produktportfolio von AVL und NorCom verfügbar:

Skalierbare Konvertierung aller Kfz-Datenformate in das neue Avro-Packed- und Parquet-Packed/Point-Schema, um Big-Data erweiterte Analysen für alle Daten zu ermöglichen

Analysebibliotheken für eine einfache Verwendung von fortschrittlichen Analysealgorithmen und -methoden zusammen mit automobilspezifischen Analysepaketen

Integration umfassender Vollkontext-Suchdienste, um einen Echtzeit- Dateneinblick für alle Daten zu erhalten: von den Prozessinformationen, den Metadaten der Messungen, den Massenmessdaten und den Ergebnissen skalierbarer Analyseaufträge

Integrations- und Exportfunktionen, um verfügbare Verarbeitungswerkzeuge für den Zugriff auf und die Verarbeitung von Analyseergebnissen und die Nutzung der Echtzeitsuche in allen relevanten Datenquellen zu ermöglichen.

AVL und NorCom bauen ihr Wissen und bewährte Best Practices direkt in das Produktportfolio ein und bieten somit Produkte an, die effiziente Lösungen für die Herausforderungen in F&E und Engineering ermöglichen. Die volle Leistungsfähigkeit von Big Data kann auch von Ingenieuren ohne vollständige Kenntnis der Big-Data-Technologien oder -Frameworks genutzt werden.

www.avl.com

www.norcom.de