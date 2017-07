Merken Gemerkt

03.07.2017

ARCCORE entwickelt Safety-Evaluierungslösung basierend auf der NVIDIA DRIVE PX Plattform

ArcCore stellt für die Entwicklung von sicherheitsrelevanten Systemen im Automotive-Sektor eine neue Software basierend auf der Nvidia DRIVE PX Plattform vor.

Die neue Softwareplattform von ArcCore beruht auf dem AUTOSAR-Standard und wird als leistungsstarkes Evaluierungssystem für das autonome Fahren eingesetzt. Die Software läuft auf dem Nvidia DRIVE PX 2, einer KI-Computing-Plattform für Fahrzeuge mit einer Rechenleistung von 24 Billionen Deep-Learning-Operationen pro Sekunde.

ArcCore entwickelt Safety-Evaluierungslösung basierend auf der Nvidia DRIVE PX Plattform (© Nvidia)

Die vollständige Plattform von ArcCore besteht aus der Embedded-AUTOSAR-Software ArcticCore, die in Linux sowohl auf den Nvidia Tegra-Prozessoren als auch einem AURIX-Mikrocontroller laufen. Durch diese Kombination kann das zu bewertende System aus verschiedenen AUTOSAR-Softwarekomponenten mit Kommunikation über CAN und Ethernet bestehen und damit beispielsweise ein sicherheitskritisches System in einer Multi-Core-Umgebung darstellen. Dank der Emulation mit Multi-Core-Unterstützung kann der Entwickler auf dieser Plattform Sicherheitskonzepte, wie sie für autonom fahrende Fahrzeuge erforderlich sind, aufbauen und demonstrieren.

