26.10.2018

Arbiträr-Funktionsgeneratoren mit kapazitivem 9-Zoll-Touchscreen Messen und Testen

Tektronix stellt mit der Funktionsgenerator-Serie AFG31000 Geräte mit einem kapazitiven 9-Zoll-Touchscreen vor. Die Serie ist in 1- oder 2-kanaligen Konfigurationen erhältlich und liefert eine vertikale Auflösung von 14 Bit zusammen mit einer Samplerate von 250 MSa/s, 1 GSa/s oder 2 GSa/s. Darüber hinaus können Benutzer die Frequenz im klassischen AFG Mode in Bezug auf Speichertiefe und Samplerate ändern.

© Tektronix

Die Ausgangsspannung reicht bei den Geräten von 1 mVP-P bis 10 VP-P @ 50 Ω. Klassische AFGs setzen eine Abschlussimpedanz von 50 Ω voraus, wohingegen die meisten zu testenden Schaltungen keine Impedanz von 50 Ω aufweisen. Dies führt zu Fehlanpassungen. Das InstaView-Feature der AFG31000 Serie geht dieses Problem an, indem es die Signalform am DUT ohne zusätzliche Verkabelung oder Messinstrumente überwacht und auch anzeigt. Die angezeigte Signalform reagiert sofort auf Änderungen in der Frequenz, Amplitude, Kurvenform sowie der Impedanz des DUTs.

Weiter bietet die AFG31000-Serie einen Advanced oder Waveform Sequencer Mode an. Im Advanced Mode kann der bis zu 128 MSample große Kurvenformspeicher in bis zu 256 Einträge segmentiert werden. Die Benutzer können somit lange Kurvenformen oder mehrere Kurvenformen in einer Sequenz ablegen und definieren, wie sie ausgegeben werden.

Das ArbBuilder Tool der AFG31000-Serie ermöglicht es den Benutzern, arbiträre Kurvenformen direkt auf dem Instrument zu erstellen und zu bearbeiten. Anwender, die aufgezeichnete Kurvenformen von einem Oszilloskop wiedergeben möchten, können Kurvenformen im CSV-Format speichern und mithilfe des ArbBuilder direkt in den AFG31000 laden. Die Modelle mit 25, 50 oder 100 MHz Bandbreite der AFG31000 Serie sind ab sofort verfügbar. Modelle mit 150 oder 250 MHz Bandbreite sind für November 2018 geplant. Die Geräte gibt es ab ab 1.930€ (zzgl. MwSt.).

