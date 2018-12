Merken Gemerkt

12.12.2018

Android und AUTOSAR mit kritischer Software auf i.MX-8-basierten Plattformen vereinen Entwicklungstools

Eine sichere Virtualisierung über INTEGRITY Multivisor von Green Hills Software kann jetzt mit den Anwendungsprozessoren i.MX 8 und 8X von NXP Semiconductors erreicht werden. Anbieter kritischer Automotive-Systeme erhalten damit einen Embedded-Hypervisor mit einer zertifizierten Betriebs- und Datensicherheitsarchitektur, der Linux- und Android-Umgebungen mit kritischen Anwendungen vereint.

Mit der freien Wahl, Linux, Android und AUTOSAR mit kritischer Software auf derselben i.MX-8-basierten Plattform zu vereinen, können Anbieter nun skalierbare Lösung mit gemischter Kritikalität entwickeln, aus der Anwendungen mit geringer, mittlerer und hoher Funktionalität hervorgehen können. Darüber hinaus verringert die vereinte Plattform die Hardwarekosten und vereinfacht die Komplexität der Software.

Autohersteller weltweit und ihre Tier-1-Zulieferer in Nordamerika, Europa und Asien nutzen bereits INTEGRITY Multivisor in Fahrzeugen, die eine sichere Konsolidierung von Linux- und Android-Umgebungen mit ASIL-zertifizierten Anwendungen wie digitalen Instrumentenclustern, Telematik und autonomem Fahren erfordern. INTEGRITY und INTEGRITY Multivisor sind in die ASIL-D-/SIL-4-qualifizierten Entwicklungstools von Green Hills Software integriert, zusammen mit C/C++-Compilern; der integrierten Entwicklungsumgebung MULTI; dem Trace-Debugger TimeMachine, der auch eine rückwärtsgerichtete Ausführung unterstützt; und dem MISRA C Adherence Checker.

Der MULTI-Debugger bietet dem Programmierer eine zeitsynchrone und einheitliche Ansicht und Steuerung der vielen Ausführungsebenen in einem konsolidierten Linux-System: Linux-Anwendungen, Linux-Kernel und -Treiber, Echtzeitanwendungen, Echtzeit-Betriebssystemkernel und Überwachung der virtuellen Maschine. Im Gegensatz dazu erfordern andere Debugger ein Patchwork verschiedener und getrennter Debugging-Setups mehrerer Anbieter.

Der INTEGRITY Multivisor für i.MX 8 und 8X steht ab sofort für Early-Access-Kunden bereit. © Green Hills Software

