Merken Gemerkt

Merken

23.07.2019

Android 9 Tablet für das Fahrzeugdock Tablet

Mit einer Erweiterung für ein Fahrzeugdock ist das von RuggON Corporation angebotene Android-Tablet SOL PA501 für den Automotive-Einsatz ausgerüstet. Es verfügt über einen Octa-Core-Prozessor mit Android 9 Pie und ist kompakt und robust ausgeführt. Die drahtlose Konnektivität umfasst Bluetooth 5.0, 802.11 ac mit 2x2 MU-MIMO, 4G LTE und eine NFC-Option und unterstützt auch GPS.

Mobil eingesetzte Geräte bergen ein inhärentes Sicherheitsrisiko. Daher verwendet das SOL PA501 die ARM TrustZone Technologie, die Sicherheit beim Ausführen von Anwendungen bietet. Das Tablet ist außerdem mit der RuggON DashON-Software vorinstalliert, die im Zusammenspiel mit Android Pie läuft, um die Stabilität bei Volllast zu optimieren. © RuggON Corporation

Ein Prozessor Qualcomm Snapdragon 660 zusammen mit Android 9 Pie, 3 GB RAM und 32 GB eingebautem Speicher sorgen für die nötige Systemleistung. Das Gerät verfügt über ein 10,1-Zoll-Gorilla Glass-Display mit 1920 x 1200 Auflösung und 1000 cd/m² Leuchtdichte und unterstützt gleichzeitig die Hyper-Dimming-Technologie, die sich an alle Umgebungslichtverhältnisse anpassen kann.

Der Stealth-Modus schaltet das Display, alle LED-Leuchten, internen Lautsprecher und die Drahtlos-Datenübertragung intelligent aus und verhindert, dass Benutzer während kritischer Einsätze ihren Standort preisgeben. Der kapazitive 10-Punkt-Multi-Touchscreen kann bei Regen und mit Arbeitshandschuhen bedient werden.

Robust und widerstandsfähig

Das Gerät kann mit dem erweiterten und im laufenden Betrieb austauschbaren Akku bis zu 26 Stunden arbeiten. Mit der Schnellladetechnologie von RuggON lassen sich 50% der Kapazität in 50 Minuten laden. Die Tablets sind nach IP65 und MIL-STD-810G zertifiziert und halten einen Sturz aus 5 Fuß (ca. 1,50 m) Höhe aus. Die Geräte sind in der Lage, unter rauen Bedingungen zu arbeiten und sind in einem Temperaturfenster zwischen -20⁰ C bis 60⁰ C einsetzbar.

Kommunikation und Erweiterbarkeit

Die drahtlose Konnektivität des SOL PA501 umfasst Bluetooth 5.0, 802.11 ac mit 2x2 MU-MIMO, 4G LTE und eine NFC-Option und unterstützt auch GPS. Die Dual-SIM-Konfiguration und das Hot-Swap-Design garantieren die 4G-Konnektivität während der gesamten Arbeitszeit. Zu den erweiterbaren Optionen gehören ein Fingerabdruckleser, ein 2D-Barcodeleser mit OCR-Technologie, eine abnehmbare Tastatur, ein Fahrzeugdock, eine Handschlaufe und weiteres Zubehör.

weitere Informationen