08.09.2017

Analyseplattform auf Basis der Microsoft Cloud-Plattform

Bertrandt und Microsoft Deutschland bringen die Cloud-Lösung „Automotive Analytics and Development Platform“. Mit ihr werden Fahrzeugdaten aufgezeichnet und zur Verbesserung von Verkehrssicherheit sowie Fahrkomfort in der Microsoft Cloud-Plattform Azure gespeichert und ausgewertet.

Basis der Analyseplattform sind in Fahrzeugen verbaute Sensoren, die Daten über das Mobilfunknetz direkt in Microsoft Azure übermitteln. © Bertrandt

Basis der Analyseplattform sind in Fahrzeugen verbaute Sensoren, die zum Beispiel die Beschaffenheit der Fahrbahn erkennen, klassifizieren und die Daten über das Mobilfunknetz direkt in Microsoft Azure übermitteln. Die Sensordaten werden über Azure IoT Hub zentral verwaltet und in einer Azure SQL-Datenbank gespeichert. Mit seinen statistischen Algorithmen analysiert Bertrandt die Daten und gibt sie über Azure Machine Learning aus. Die Ergebnisse werden mit dem Visualisierungswerkzeug Power BI als interaktive Grafiken dargestellt.

Für vernetzte Fahrzeuge und autonomes Fahren in der Zukunft sind laut Anbieter solche Daten entscheidend, um beispielsweise Staus, Tempolimits oder Straßenschäden zu erkennen und über Cloud- oder Mobilfunkanwendungen an nachfolgende Fahrzeuge zu übermitteln. Diese können ihr Tempo sowie die Fahrwerksabstimmung entsprechend automatisch anpassen.

Die Cloud-Lösung bietet noch einen Vorteil: Die Auswertung der Schwarmdaten lässt auch Vorhersagen über den zu erwartenden Verschleiß von Straßen zu. Damit können die Betreiber von Verkehrsinfrastrukturen gezielter planen, wann eine Straße ausgebessert oder saniert werden muss.

