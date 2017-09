Merken Gemerkt

11.09.2017

Amazon Alexa über Mercedes me steuern

Mercedes-Benz-Kunden in Deutschland und Großbritannien können ab sofort bestimmte Funktionen im Auto mit dem Sprachdienst Amazon Alexa über Mercedes me steuern. Außerdem bringt der neue Dienst "Bürofunktion im Auto" Office-Lösungen ins Fahrzeug und ermöglicht den Zugriff auf den persönlichen Kalender.

Zum Beispiel können Anwender sagen: „Alexa, frage Mercedes me nach der Reichweite.” Schon erfährt man, wie viele Kilometer er vor dem nächsten Tanken noch fahren kann. Weitere Funktionen betreffen den nächsten Service-Termin, die Fahrzeugposition oder die Möglichkeit, die Standheizung zu starten oder abzuschalten. Fahrer der neuen E- und S‑Klasse in Großbritannien können für Navigations- oder Sonderziele darüber hinaus den Befehl geben: „Alexa, sag Mercedes me, es soll dem Auto eine Adresse schicken.“ Zur Verfügung steht der neue Dienst in allen Mercedes-Benz Modellen ab Baujahr September 2014, die ein Kommunikationsmodul für die Nutzung von Mercedes me Diensten verbaut haben und bei Mercedes me registriert sind.

Dieser Dienst ist nach dem Start in den USA im Frühjahr jetzt auch für Deutschland und Großbritannien erhältlich. © Daimler

Neben dem entsprechenden Gerät von Amazon benötigen Mercedes-Benz Kunden ein aktives Mercedes me Konto. Um den Dienst zu nutzen, muss die Amazon Alexa-App heruntergeladen und mit Mercedes me verbunden werden. Dieser Dienst ist nach dem Start in den USA im Frühjahr jetzt auch für Deutschland und Großbritannien erhältlich. Weitere Märkte folgen. Der entsprechende Service für Google Home wird demnächst eingeführt.

Office-Funktionen nutzen

Mit dem Dienst "Bürofunktion im Auto" können Mercedes Fahrer direkt im Fahrzeug bestimmte Office-Funktionen nutzen und auf wichtige Daten zugreifen. Als Mercedes me connect Dienst ist die neue Office-Funktion derzeit für C‑Klasse und GLC verfügbar. "Bürofunktion im Auto" nutzt beispielsweise die Ortsangaben von Kalendereinträgen und übernimmt diese automatisch in das Navigationssystem des Fahrzeugs. Außerdem kann sich der Nutzer auf Basis eines Kalendereintrags in eine Telefonkonferenz einwählen lassen. Dabei erkennt das System den notwendigen PIN-Einwählcode automatisch und wählt diesen gleich mit.

Die für den Dienst nötige Software ist direkt im Infotainmentsystem des Fahrzeugs sowie im Backend hinterlegt. Das Fahrzeug muss lediglich mit COMAND Online ausgerüstet sein und eine aktive Datenverbindung haben.

Diese Office-Funktionen lassen sich im Auto nutzen:

Kalender: automatische Einwahl in Telefonkonferenzen auf Basis von Kalendereinträgen; automatische Übermittlung von Ortsangaben aus dem Kalender in das Navigationssystem des Fahrzeugs; Tätigen von zu erledigenden Anrufen nur während freier Zeitfenster

Telefon: Konferenzoption; Anrufe können mit den Optionen „Annehmen“, „Ablehnen“ und „Merken“ beantwortet werden; die Auswahltaste „Merken“ erinnert zu einem späteren Zeitpunkt erneut an einen Anruf.

