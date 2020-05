Merken Gemerkt

14.05.2020

Alle Ladestandards in einem Rack Messlabor im Kofferraum

comemso präsentiert mit dem neuen EVCA Multi Mobile ein Messlabor im Kofferraum.

Mit dem neuen EVCA Multi Mobil hat man stets alle Ladestandards einsatzbereit. © comemso

Ob Fahrzeug-Interoperabilitätsmessung im Feld oder Normkonformitätsprüfung im Labor, mit dem neuen EVCA Multi Mobil von comemso sind alle Ladestandards für AC, DC-CCS Typ 1 + 2, CHAdeMO und DC China in einem portablen Rack sofort und überall einsatzbereit. Ohne Umbaumaßnahmen lässt sich mit Hilfe von intuitiven Schiebeklappen der gewünschte Ladestandard aktivieren und so direkt die Kommunikation und der Ladeverlauf auf Normkonformität automatisiert prüfen und sämtliche Details messen. Sogar komplette Test-Bibliotheken für Normkonformitäts-Tests können durchgeführt werden. Alle Ergebnisse werden auf einem angeschlossenen PC gespeichert, wo sie anhand der benutzerfreundlichen Visualisierung in Echtzeit oder auch im Nachgang analysiert und ausgewertet werden können.

www.comemso.com