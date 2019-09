Merken Gemerkt

06.09.2019

All-in-One-Türsteuergeräte Türelektronik

Eine neue Generation von Brose Türsteuergeräten soll zukünftig alle Funktionen vom Fensterheber bis zum Kollisionsschutz integrieren. Das All-in-One-Konzept soll Kosten, Bauraum sowie Gewicht sparen und neue Funktionen wie Noise-Cancelling ermöglichen.

Durch eine Geste öffnet sich die Seitentür selbsttätig. Um dabei Kollisionen zu vermeiden, scannt ein Radarsensor das Umfeld. Während der Fahrt zeigen Monitore in den Türen das in Echtzeit übertragene Bild der Seitenkameras an. Gleichzeitig genießen die Passagiere die Ruhe im Innenraum, denn die Steuerung der Lautsprecher reduziert durch aktives Noise-Cancelling die Fahrgeräusche – und verbessert zusätzlich den Klang des Infotainmentsystems.

Dieses Mobilitätserlebnis will der Automobilzulieferer Brose mit seiner Elektronikkompetenz möglich machen. Die Herausforderung: Besonders die Analyse von Sensordaten oder die Übermittlung von Bildsignalen überfordert herkömmliche Elektrik-/Elektronikarchitekturen, da große Datenmengen ohne wahrnehmbare Verzögerung übertragen und ausgewertet werden müssen. Lösungsansätze mit einer zentralen Recheneinheit erfordern lange Kabelstrecken und sind mit hohen Kosten sowie Latenzen verbunden.

Daher entwickelt Brose eine Generation von Türsteuergeräten, die alle Funktionen in der Tür lokal bearbeitet – dazu gehören auch Ansätze wie Spracherkennung im Umfeld des Autos oder die Vorverarbeitung aller empfangenen Antennensignale. Die Anbindung an die zentrale Steuereinheit erfolgt über eine Breitbandleitung, was Bauraum und Kosten einspart. So entfallen zum Beispiel in der Türschnittstelle mehr als 30 Kabel. Das erste All-in-One-Türsteuergerät könnte ab 2025 in Serie gehen.

