18.04.2017

Algorithmus berechnet Straßenzustände

Continental entwickelt nun eine Lösung mit dem Namen Road Condition Observer. Dabei berechnet ein speziell entwickelter Algorithmus typische Merkmale für die vier unterschiedlichen Straßenzustände trocken, nass, verschneit und vereist.

Das System nutzt die im Fahrzeug serienmäßig vorhandenen Sensoren und Daten aus der Cloud, um die Fahrbahn als trocken, nass, verschneit oder vereist einzustufen. © Continental

Nasse und glatte Straßenverhältnisse sind häufig Ursache für Unfälle. Schon seit Jahrzehnten wird in der Automobilindustrie daran geforscht, den verfügbaren Reibwert möglichst vorausschauend zu erkennen um diese Information zur Absicherung für das eigene Fahrzeug zu nutzen.Aktuell befindet sich die Nässeerkennung bereits in der erweiterten Erprobung bei Fahrzeugherstellern. Das System nutzt die im Fahrzeug serienmäßig vorhandenen Sensoren und Daten aus der Cloud, um die Fahrbahn als trocken, nass, verschneit oder vereist einzustufen.

"Mit diesem Wissen können wir die Funktion von Fahrerassistenzsystemen an die tatsächlichen Straßenverhältnisse anpassen. Eine automatische Notbremsung beispielsweise muss bei regennasser Straße deutlich früher als bei einer trockenen Straße auslösen, um eine drohende Kollision zu verhindern," erklärte Bernd Hartmann, Leiter der Projektgruppe Erweiterte Fahrerassistenz & Reifen-Interaktionen bei Continental. Durch Auswertung der Kamerabilder (Monokamera) des Umfelds direkt vor dem Auto, einem Abgleich mit Fahrdynamikdaten des ESC, des Wissens um lokale und regionale Wetterdaten (Temperatur, Wischeraktivität und Daten aus der Cloud) sowie dem Reifenverhalten lassen sich die Straßenverhältnisse klassifizieren. Aus dieser kann im Folgeschritt eine Reibwertklasse abgeleitet werden. "Zusätzlich zur Nässeerkennung wird es im nächsten Schritt ein in das ESC-Steuergerät integriertes Fahrdynamikmodell geben, das Niedrig-Reibwert erkennt und die ESC-Aktivität danach optimieren kann," so Hartmann.