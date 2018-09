Merken Gemerkt

13.09.2018

Aktives GNSS-Antennenmodul Positionsbestimmung

Antenova bietet mit dem Modul RADIONOVA M20047-1 ein aktives Antennenmodul für GNSS-Anwendungen in den Satellitenbändern von 1559 bis 1609 MHz unter Verwendung von GPS, GLONASS, GALILEO oder BeiDou an.

© Antenova

Das Antennenmodul besteht aus einer SMD-Antenne mit integrierten aktiven Komponenten: einem LNA-Filter und SAW zur Verstärkung der Antennenleistung - so dass Designer diese nicht mehr hinzufügen müssen. Die Komponenten sind in einem FR4-Teil enthalten, das Maße von 7,0 mm x 7,0 mm x 0,9 mm und ein Gewicht von weniger als 2 g aufweist.

Die integrierte LNA mit Filter verstärkt das Signal zum GNSS-Rechner in Umgebungen mit beschränkter Sichtverbindung auf den Himmel und problematischer Sichtlinie zum Horizont. Antenova hat außerdem eine externe Anpassungsfunktion hinzugefügt, um etwaige Verstimmungen der Antenne durch nahe gelegene sonstige Bauteile, wie ein Kunststoffgehäuse oder eine Batterie, auszugleichen.

Der vom Antennenmodul benötigte Freiraum beträgt 7,0 mm x 5,0 mm. Das Modul eignet sich damit auch für kleine Ortungsgeräte. Ein Datenblatt und ein Evaluations-Kit für das M20047-1 sind ebenfalls erhältlich.

