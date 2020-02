Merken Gemerkt

03.02.2020

AECQ200 qualifizierte SMD-Gleichtaktfilter Bauelemente

Bei Endrich ist eine Serie von Hochstrom-SMD-Gleichtaktfiltern des taiwanesischen Herstellers ABC-ATEC erhältlich. Die Filter eignen sich für Anwendungen mit einer hohen Dichte an Bauelementen und sind nach AECQ200 qualifiziert.

© Endrich

Die Gleichtaktfilter unterdrücken das Rauschen in Adapter- und Batteriezuleitungen und sind nach AECQ200 qualifiziert, was die Nutzung im Automotive-Bereich erlaubt. Die Impedanz liegt bei der AQF1260-Serie bei 1 kΩ typisch @100 MHz, der Gleichstromwiderstand DCR bei max. 14 mΩ und der maximale Gleichstrom IDC bei 6A.

Die Bauteile werden in Scheinwerfern in der Automobilindustrie, zur Rauschunterdrückung in Gleichstrom-Gleichtakt-Reduktionsschaltungen, in audiovisuellen Systemen im Consumer- und IT-Bereich und in der industriellen Automatisierung verwendet.

