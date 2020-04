Merken Gemerkt

16.04.2020

AEC-Q200 zertifizierte Funkentstördrossel Bauelemente

Würth Elektronik ergänzt die Produktgruppe der AEC-Q200-qualifizierten Funkentstördrosseln um ein Modell, das SMT-bestückbar ist. Die in vier Varianten erhältliche Stabkerndrossel WE-RCIS weist laut Hersteller eine hohe Strombelastbarkeit und eine hohe Sättigungsleistung auf.

© Würth Elektronik

Die Stabkerndrossel WE-RCIS ist für Anwendungen in der Automobilelektronik geeignet. Dafür ist sie nach AEC-Q200 Grade 1 qualifiziert und verfügt dementsprechend über einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +150°C. Der robuste Aufbau und die Kontakte mit einer großflächigen Lötverbindung machen die Spule für stoßfeste Schaltungen geeignet. WE-RCIS ist ab sofort in beliebigen Stückzahlen in Form von Bauteilgurten auf Rollen ab Lager erhältlich.

