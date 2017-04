Merken Gemerkt

30.03.2017

AEC-Q200-qualifizierter Batterie-Shunt-Widerstand

Vishay Intertechnology präsentiert einen neuen, AEC-Q200-qualifizierten Power-Metal-Strip-Batterie-Shunt-Widerstand mit einer Nennbelastbarkeit von 36W im 8518-Gehäuse mit verzinnten Anschlüssen.

Der Widerstand WSBS8518...14 von Vishay Dale deckt den Bereich extrem kleiner Widerstände ab 50µΩ ab und ist sowohl genauer als auch preisgünstiger als vergleichbare Hall-Effekt-Sensoren. Seine verzinnten Anschlüsse erleichtern die Leiterplattenmontage und schützen vor Korrosion.

Der Widerstand WSBS8518...14 von Vishay Dale deckt den Bereich extrem kleiner Widerstände ab 50µΩ ab und ist sowohl genauer als auch preisgünstiger als vergleichbare Hall-Effekt-Sensoren. (© Vishay)

Gefertigt wird der Widerstand in einem proprietären Verfahren, das extrem niedrige Widerstandswerte von 50µΩ, 100µΩ, 125µΩ und 250µΩ ermöglicht. Diese erlauben eine genauere Überwachung des Batterie-Ladezustands und vereinfachen die Entwicklung kundenspezifischer Batterie-Managementsysteme für Anwendungen in Benzin-, Diesel-, Hybrid- und Elektrofahrzeugen/LKWs, elektrischen Gabelstaplern und sonstigen Anwendungen in der Schwerindustrie.

Der WSBS8518...14 ist voll-geschweißt und besitzt ein Widerstandselement aus

einer massiven Mangan-Kupfer-Legierung mit einem Temperaturkoeffizienten (TCR) von nur

±20ppm/°C. Zu den Besonderheiten zählen eine sehr geringe Parasitärinduktivität von <5nH und eine niedrige Thermospannung ab <1µV/°C. Das Bauteil ist für den Betriebstemperaturbereich von –65°C bis +170°C spezifiziert.

Lieferbar ist der Widerstand WSBS8518...14 ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

