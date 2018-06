Merken Gemerkt

Merken

08.06.2018

AEC-Q101-qualifizierte SiC-Dioden SiC-Technologie

Siliziumkarbid-Schottky-Dioden, die speziell für Automotive-Anwendungen entwickelt wurden, stellt ON Semiconductor vor. Die AEC-Q101-qualifizierten Dioden sind in gängigen SMD-Gehäusen und in Gehäusen für die Durchkontaktierung erhältlich, einschließlich TO-247, D2PAK und DPAK.

© ON Semiconductor

Um in den elektrischen Umgebungen von Automotive-Anwendungen zu arbeiten, wurden die Dioden laut Hersteller so konstruiert, dass sie hohen Stoßströmen standhalten. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -55 und +175 °C.

Die Dioden FFSHx0120 (1200 V) Gen1 und FFSHx065 (650 V) Gen2 bieten laut On Semi null Sperrverzögerung, niedrige Durchlassspannung, Stromstabilität unabhängig von der Temperatur, geringe Kriechströme, Spitzenstrombelastbarkeit und einen positiven Temperaturkoeffizienten.

zu ON Semiconductor