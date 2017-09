Merken Gemerkt

22.09.2017

ADAS-Algorithmen-Entwicklung mit vADASdeveloper Version 2.5

Entwickler von Multisensor-Applikationen für ADAS und das automatisierte können die aktuelle Version 2.5 von vADASdeveloper von Vector Informatik nutzen. Durch grafische Konfiguration der Objektinformationen visualisiert das Werkzeug Sensordaten schnell und einfach.

Um die Interpretation der Objektdaten und Fusionsergebnisse zu erleichtern, verfügt der Anwender über neue Darstellungsfenster und kann Referenz-LIDAR-Systeme einbinden. Auch die im ADAS-Umfeld typischen, sehr großen Messdatenraten von über 1 Gigabyte pro Sekunde lassen sich mit einer skalierbaren Rekorderlösung zuverlässig erfassen.

Beim Erstellen der Sensordatenvisualisierung erleichtert ein grafischer Editor die Zuweisung der Informationen aus den Applikationsdatenobjekten (Position, Größe, Farbcodierung je Objekttyp) an die Grafikobjekte. Mehrere vordefinierte 2D/3D-Formen sowie ein Punktwolkenobjekt für LIDAR/TOF-Kameras ermöglichen es, die erkannten Sensorobjekte, Umgebungskonturen und Fusionsergebnisse in kurzer Zeit komplett ohne bzw. mit nur minimalem Codier-Aufwand darzustellen. Sind die Grafikobjekte einmal bedatet, können sie in mehreren Fenstern synchronisiert angezeigt werden.

Um Sensordaten und Fusionsergebnisse korrekt zu interpretieren, stehen dem Entwickler neue Darstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das hardwarebeschleunigte 3D-Szenenfenster von vADASdeveloper zeigt zum Beispiel Umfeldmodelle und Referenzdaten an. Fahrzeugpositionen und ortsabhängige Informationen werden im OpenStreetMap-basierten Kartenfenster dargestellt. Referenzkameras zum Erfassen der realen Fahrzeugumgebung lassen sich teilautomatisiert kalibrieren. Das damit aufgezeichnete Videobild kann mit den vom Steuergerät erkannten Objekten überlagert werden. Über diesen visuellen Abgleich der von den Sensoren bzw. Algorithmen gelieferten Objektinformationen mit der realen Umgebung verifiziert der Entwickler die Objekterkennungs-Algorithmen.

Direktes Einlesen neuer Sensoren

Zu der bereits möglichen Anbindung von Radarsensoren oder Objektkameras über Fahrzeugnetzwerke, liest vADASdeveloper jetzt auch die LIDAR-Sensoren von ibeo LUX, ibeo.HAD sowie Velodyne LIDAR (VLP-16/HDL-32E) direkt ein. Um die beim Fahrversuch auf der Straße stetig anwachsenden Sensordatenmengen aufzuzeichnen, kommt auch hier die bereits im Mess- und Kalibrierwerkzeug CANape eingeführte skalierbare, dezentrale Rekorderlösung zum Einsatz. Damit können Messdatenraten von über 1 Gigabyte pro Sekunde für XCP-on-Ethernet-, Video- und Radar-Rohdaten realisiert werden.

Mit vADASdeveloper sowie der modularen Algorithmenbibliothek „Create“ des Vector Partnerunternehmens BASELABS steht dem Entwickler eine Umgebung für das Prototyping von Sensorfusions-Applikationen zur Verfügung.

