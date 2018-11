Merken Gemerkt

13.11.2018

Adaptive Platform in TraceTronic ECU-TEST 7.2 verfügbar Testautomatisierung

In der ab Dezember 2018 verfügbaren Version 7.2 der Automatisierungslösung ECU-TEST von TraceTronic sind die ersten Features für die Adaptive Platform (ab AUTOSAR AP Release 18-03) implementiert. TraceTronic wird zukünftig als aktives Development-Mitglied des AUTOSAR-Gremiums den Standard im Bereich Testen vorantreiben und Methoden und Produktlösungen dafür entwickeln.

Die Testautomatisierungs-Software ECU-TEST von TraceTronic dient der Validierung eingebetteter Systeme im Automotive-Umfeld. Dazu gehört die Absicherung der Entwicklung komplexer technischer Produkte (z.B. Steuergeräte) durch Regressionstests.

In der ab Dezember verfügbaren Version 7.2 der Automatisierungslösung ECU-TEST halten die ersten Features für die Adaptive Platform (ab AUTOSAR AP Release 18-03) Einzug. Darin wird eine Unterstützung für Manifest-Dateien enthalten sein. Basierend auf dieser Systemrepräsentation werden Testschritte zur Kommunikation mit einem Service-Anbieter bereitgestellt. Außerdem wurde eine Lösung zur Simulation nicht vorhandener Service-Anbieter geschaffen. Diese eignet sich insbesondere für ein entwicklungsbegleitendes Rapid-Prototyping. Die aktuelle Lösung setzt auf der SOME/IP Middleware-Technologie auf und eignet sich für SiL- und HiL-Umgebungen.

Was lange auf das Feld der klassischen Software-Entwicklung beschränkt blieb, hält damit nun auch Einzug in die Software-Entwicklung im Automobilbereich: Schlagworte wie agiles Vorgehen, modulares Build-Vorgehen und Software-Update-over-the-Air (SOTA) rücken in den Vordergrund. Diese Themen werden auch mit der neuen AUTOSAR Adaptive Platform verfolgt. Mit einer Service-basierten Architektur soll es zukünftig möglich sein, mehrere Applikationen einer ECU unabhängig voneinander deployen und testen zu können.

TraceTronic wird zukünftig als aktives Development-Mitglied des AUTOSAR-Gremiums den Standard im Bereich Testen vorantreiben und Methoden und Produktlösungen dafür schaffen.

Beispielhaftes Szenario zum Testen einer Adaptive AUTOSAR Applikation mit ECU-TEST © TraceTronic

