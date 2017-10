Merken Gemerkt

Merken

27.10.2017

Adapter-Modul von USB zu CAN-M

Meilhaus Electronic bringt den Schnittstellen-Adapter USB-CAN-M. Er setzt USB 2.0 auf 1-Port CAN-Bus um und ist kompatibel zu USB 1.0 und 3.0. Das Modul ist auch in einer Variante mit 2500 V galvanischer Isolation zum CAN-Bus erhältlich.

© Meilhaus

Das USB-CAN-M-Modul unterstützt Highspeed-CAN mit Geschwindigkeiten von 5 kBit/s bis 1 MBit/s (Standard-Version) oder 20 kBit/s bis 1 MBit/s (isolierte Version) für CAN Data Transmit & Receive. Die CAN-Bus-Spezifikation definiert zwei verschiedene Identifier-Formate: CAN 2.0A (11-bit-Identifier, Base Frame Format) und CAN 2.0B (29-bit-Identifier, Extended Frame Format). Der USB-CAN-M unterstützt beide Formate. Der CAN-Bus Anschluss ist als 9-poliger Sub-D-Stecker ausgeführt. Die Versorgung des Moduls erfolgt über USB. LEDs zeigen den Initialisierungs- und CAN-Bus-Status an.

Softwareseitig wird der USB-CAN-M als Standard-Windows-COM-Port installiert, die COM-Port-Nummer kann beliebig verändert werden. Es sind Treiber für Windows und Linux OS verfügbar, zudem werden auch die Entwicklungsumgebung LabView sowie C/C++, C#, VB.NET, VB6 und Python unterstützt.

zu Meilhaus