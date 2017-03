Merken Gemerkt

09.03.2017

Acht Messgeräte in einem Handheld

Ein Highlight am Rohde & Schwarz-Messestand (4-218) auf der embedded world 2017 in Nürnberg ist der R&S Scope Rider, der als robustes, tragbares Oszilloskop jetzt acht Messgeräte in einem vereint.

Rohde & Schwarz hat den Funktionsumfang seines R&S Scope Rider, der als robustes, tragbares Oszilloskop jetzt acht Messgeräte in einem vereint, erweitert. Neu hinzugekommen sind ein Spektrumanalysator und ein Frequenzzähler. Für Anwender im Automotive-Bereich gibt es außerdem eine neue CAN-/LIN-Trigger- und Dekodier-Option.

