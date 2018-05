AC-Ladesteuerung im kompakten Gehäuse

Merken Gemerkt

15.05.2018

Die AC-Ladesteuerung EV Charge Control Advanced Plus von Phoenix Contact vereint wesentlichen Steuerungs- und Überwachungsfunktionen für den Ladevorgang in einem kompakten Gehäuse. Mit dem Gerät lassen sich z.B. Wallboxen oder Ladesäulen für Ladestationen und Ladeparks im halb-öffentlichen und gewerblichen Bereich aufbauen.

Neben dem AC-Laden gemäß IEC-61851-1 beinhaltet die Steuerung eine DC-Fehlerstromüberwachung. Beim Auftreten von Fehlerströmen wird die Steuerung automatisch zurückgesetzt, was die Verfügbarkeit Ihrer Ladestation erhöht. Integriert ist eine automatische Entriegelung des Ladesteckers bei Spannungsausfall, damit dieser dann problemlos gezogen werden kann. Die Nutzerfreigabe erfolgt per RFID, wahlweise über eine lokale Whitelist oder per Backend-Anbindung.

RFID-Leser und Energiemessgeräte werden über RS-485 und Modbus/RTU angeschlossen. Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Fernsteuerung und Überwachung des Ladepunktes über Modbus/TCP. Optional ist die AC-Ladesteuerung auch mit integriertem 3G-Modem und OCPP-Schnittstelle erhältlich.

