14.08.2020

Abwärtswandler mit programmierbarer PFM/PWM Zeitmessungen von Kommunikationsstandards

Diodes stellt mit dem AP61100Q einen synchronen Abwärtswandler mit 1 A Dauerstrom vor. Mit einem integrierten High-Side-Leistungs-MOSFET und einemLow-Side-Leistungs-MOSFET bietet er eine hocheffiziente DC/DC-Abwärtswandlung von 5-V- und 3,3-V-Eingangsspannungen.

© Diodes

Der Wandler kann in Pulsweitenmodulation (PWM), bei der die Frequenz über alle Lasten konstant ist, oder in Pulsfrequenzmodulation (PFM) arbeiten. Im PFM-Modus bietet der AP61100Q einen Wirkungsgrad bis 89% bei 5 mA Last und einen niedrigen Ruhestrom von nur 15 µA. Der Wandler hat einen Ausgangsspannungsbereich von 0,6 bis 3,6 V und arbeitet mit 2,2 MHz, um AM/MW-Radiofrequenzen zu vermeiden. Durch eine konstante Einschaltzeit braucht er keine weitere Kompensation, erzielt ein schnelles Einschwingverhalten und hat eine geringe Ausgangsspannungswelligkeit.

