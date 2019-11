Merken Gemerkt

04.11.2019

Abwärtsschaltregler für kompakte Kfz-Kameramodule Leistungselektronik

Die 600mA-Synchron-Abwärtsschaltregler-Serie S-19902/3 von Ablic ist für Anwendungen im Automobilbereich vorgesehen. Die Bausteine bieten einen 36-V-Eingangsspannungbereich (Spitzenspannung 45 V), 600 mA Ausgangsstrom und sind für eine Betriebstemperatur von 125 Grad Celsius ausgelegt.

© Ablic

Die Abwärtsschaltregler dieser Serie werden wiederholt ein- und ausgeschaltet, um Ladungen in einer Spule zu erzeugen. Diese Ladungen werden in einem Kondensator gespeichert und zur Umwandlung der Eingangsspannung in die gewünschte Ausgangsspannung verwendet.

Die Abwärtsspannungsregler erlauben im Vergleich zu Linearreglern (LDO) eine effizientere Spannungsumwandlung von zum Beispiel einer 12-V-Blei-Säure-Autobatterie auf die für Mikrocontroller oder Sensoren erforderliche 3,3-V- oder 5-V-Betriebsspannung. Höhere Effizienz impliziert durch eine geringere Verlustleistung eine verminderte Wärmeentwicklung und erlaubt dadurch ein kompakteres Schaltungsdesign.

Die S-19902/3-Serie umfasst monolithische Abwärtsschaltregler für die Automobilindustrie mit synchroner Gleichrichtung, 36-V-Eingangsspannungbereich (Spitzenspannung 45 V), 600 mA Ausgangsstrom, 125 Grad Celsius Betriebstemperatur und einer Schaltfrequenz von 2,2 MHz. Die Serie erfüllt den PPAP-Standard (Produktionsteil-Abnahmeverfahren) und ist gemäß dem AEC-Q100-Qualitätsstandard Klasse 1 qualifiziert.

Die Serie ist in einem kompakten Gehäuse HSNT-8 (2030) mit 2,0 mm x 3,0 mm x 0,5 mm verfügbar und eignet sich für die Herstellung kompakter Kfz-Kameramodule. Kamerainstallationen und Kameras mit höherer Auflösung werden im Automobilbereich insbesondere für Fahrerassistenzsysteme (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems) benötigt. © Ablic

