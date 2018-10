Merken Gemerkt

Merken

17.10.2018

Abgeschirmte Hochfrequenz-Prüfung von Fahrzeugmodulen Messen und Testen

ENGMATEC hat sich auf die Prüfung von HF-Modulen in geeigneten Prüfkammern spezialisiert, in denen reproduzierbare, abgeschirmte und störeinflussfreie Tests stattfinden. Die manuellen oder vollautomatisierten Prüfkammern werden in Inlineprüflinien eingesetzt. Auf der diesjährigen Electronica wird eine solche HF-Kammer gezeigt, die durch einen kollaborierenden Roboter be- und entladen wird. Als Showprüflinge kommen Modelle des VW T1 Busse zum Einsatz, die den Originalprüfling ersetzen und die Car-Communication veranschaulichen sollen.

© Engmatec

Der „ENGMATEC Testchamber RF“ (ETC-RF) ist eine Entwicklung zur Prüfung von diversen Baugruppen in Frequenzbereichen von 600 MHz bis 96 GHz. Hierzu zählen nicht nur Kommunikationsmodule, sondern auch Produkte aus dem Bereich der Radarsensorik für das autonome Fahren. Hierfür gibt es standardmäßig unterschiedliche Größen und je nach Kundenanforderung individuelle Ausführungen. Der Prüfling kann manuell oder durch ein automatisiertes Handling zugeführt und entnommen werden. Nach dem Einlegen des Prüflings wird die Anwesenheit und Lagerichtigkeit über eine Sensorik im Nest festgestellt. Der kollaborierende Roboter schließt die Schublade und die 4-Punkt-Verriegelung erfolgt selbstständig durch die Kammer.

Ab jetzt befindet sich der Prüfling innerhalb einer geschirmten Testumgebung und ist vollständig kontaktiert. Somit kann der Testrechner mit dem Prüfling direkt sowie über die in der Kammer verbauten Antennen kommunizieren. Die Testumgebung wird speziell an den Prüfling angepasst und die Absorber für den Frequenzbereich ausgelegt. Innerhalb der ausgestellten Kammer können Baugruppen mit Abmessungen bis zu 225 mm x 200 mm x 120 mm geprüft werden. Nach Abschluss der Prüfsequenz erfolgt ein Handshake mit der Handlingeinheit. Hier öffnet der Cobot die Schublade und entlädt das Produkt in ein Übergabenest. Ein Modellauto des klassischen VW-Bulli wird als „Prüfling“ eingesetzt und interessierten Messebesuchern als Andenken mitgegeben.

weitere Informationen