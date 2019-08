Merken Gemerkt

30.08.2019

RFID-Lösungen für On- und Off-Street-Parking Mobile Dienste

Von Schreiner PrinTrust gibt es neue Lösungen zur automatischen Fahrzeugidentifikation (AVI). Dazu gehören RFID-Windshield-Lösungen für On-Street-Parking, Off-Street-Parking und Dritte Kennzeichen für die behördliche Fahrzeugidentifikation.

Berührungsloses Ein- und Ausfahren, automatische Kostenabrechnung sowie unterstützende Dienste via App – sind die Zukunft des Parkens. Das speziell für den Einsatz in der automatischen Fahrzeugidentifikation entwickelte ((rfid))-Windshield Label Global ermöglicht die automatische und berührungslose Fahrzeugidentifikation. Die elektronische Abrechnung von Parkraum und Mautstrecken oder sichere Zufahrtskontrollen werden damit unterstützt. Mit der „Secure“ Variante steht ebenfalls eine verschlüsselte Lösung für Anwendungen mit hohem Sicherheitsanspruch zur Verfügung. Produziert wird das ((rfid))-Windshield Label Global UHF in der gemäß ISO 14298 zertifizierten, hochsicheren Umgebung bei der Schreiner Group in Oberschleißheim.

Das ((rfid))-Windshield Label wurde speziell für den Einsatz in der automatischen Fahrzeugidentifikation entwickelt. © Schreiner PrinTrust

Off-Street-Parking

Nähern sich Autofahrer mit ihrem Pkw einer Parkhausschranke, wird diese via Funktechnologie über den Chip im ((rfid))-Windshield Label an der Frontscheibe automatisch geöffnet. Über die Registrierung der Ein- und Ausfahrzeiten werden die Gebühren erfasst und dem Kunden später berechnet. Dies geschieht über die Zahlungsdaten, die im IT-System des Parkhausbetreibers hinterlegt sind.

Kontrollen im On-Street Parking

Auch im On-Street-Parking sorgt das ((rfid))-Windshield Label und sein „großer Bruder“, der ((rfid))-Parkausweis, für Effizienz. Mit dem ((rfid))-Parkausweis können Fahrzeuge automatisch von außen identifiziert werden. Dies erfolgt berührungslos aus einigen Metern Entfernung, auch ohne direkten Sichtkontakt. Dadurch wird der Kontrollaufwand reduziert. Ergänzend kann eine Sichtprüfung anhand des Druckbildes sowie anhand von Sicherheitsmerkmalen erfolgen. Schreiner PrinTrust sorgt für die Projektabwicklung aus einer Hand – von der Auswahl und Produktion passender RFID-Labels über Karten bis zum individuellen Mailing an die Endkunden.

Sicherheit für behördliche Anwendungen

Nicht ordnungsgemäß zugelassene Fahrzeuge verursachen weltweit hohe Schäden – von Steuerausfällen über Kfz-Diebstähle bis hin zu erhöhten Sicherheitsrisiken, wie der Umgehung von Zufahrtskontrollen. Eine Maßnahme zur Abschreckung und schnelleren Nachweisbarkeit von Betrug und Missbrauch ist das Dritte Kfz-Kennzeichen von Schreiner PrinTrust. Das Sicherheitsetikett ist eine Ergänzung zu den Kennzeichenschildern aus Metall. Es wird mit den Kennzeichendaten versehen und auf der Innenseite der Windschutzscheibe verklebt. Dadurch ist es im Gegensatz zu außen montierten Nummernschildern gegen Diebstahl und unberechtigte Verwendung geschützt. Es bietet darüber hinaus Schutzmechanismen gegen Manipulation und Fälschung und kann verschiedene weitere Anwendungsfälle wie Versicherungsnachweis, Steuer-/Abgabennachweis, Parkberechtigung, Maut oder Zufahrtskontrolle abdecken.

