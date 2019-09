Merken Gemerkt

27.09.2019

900-V-GaN-FET für Automotive-Anwendungen Leistungselektronik

Der von Hy-Line Power Components angebotene 900-V-GaN-FET im TO-247-Gehäuse hat einen typischen On-Widerstand von 50 mOhm bei einer transient zulässigen Spannung von 1000V. Die Plattform des Herstellers transphorm bietet höhere Reserven gegenüber 650-V-FETs beispielsweise in Automotive-Applikationen.

© Hy-Line Power Components

Der Baustein ist für den Einsatz in brückenlosen totem-pole Power Factor Correction (PFC)-Halbbrückenkonfigurationen in DC/DC-Wandlern und Wechselrichtern konzipiert. Der Chip kann in einer klassischen Halbbrückenschaltung Leistungen von 8kW verarbeiten und dabei einen Wirkungsgrad von mehr als 99 Prozent erreichen. Die Schaltverluste durch Ron und Qoss bei resonanten Schalttopologien und Ron und Qrr bei hart schaltenden Topologien sind laut Anbieter zwei- bis fünfmal geringer als bei herkömmlichen Superjunction-Technologien in der Produktion.

Eine hochzuverlässige, JEDEC-qualifizierte Version ist voraussichtlich ab Q1 2020 lieferbar. Entwicklungsmuster, mit denen sich 900-V-GaN-Systeme entwerfen lassen, sind bereits jetzt verfügbar.

