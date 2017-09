Merken Gemerkt

27.09.2017

80-V-Dual-Power-MOSFETs

Nexperia stellt eine Produktpalette von 80-V-Dual-Power-SO8-MOSFETs im LFPAK56D-Package vor, das automotivtauglich ist. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio an Bauteilen mit Spannungen von 30V bis 100V.

© Nexperia

Das LFPAK56D ist vollständig nach AEC-Q101 für den Automobilbau qualifiziert. Durch den Kupfer-Clip und die Gullwing-Anschlüsse bietet das LFPAK56D-Package auch bei thermisch anspruchsvollen Anwendungen - wie Motormanagement, Getriebesteuerung und ABS - die nötige Zuverlässigkeit auf Platinenebene.

Das LFPAK56D nimmt zwei getrennte MOSFETs in einem Power-SO8-Package auf. Das LFPAK56D beansprucht 77% weniger Platz auf der Platine als zwei DPAKs oder 50% weniger als ein einzelnes Power-SO8-Bauelement.

Das LFPAK56D wird in Anwendungen wie Magnetventilansteuerung, Motorsteuerung und DC/DC-Leistungswandlung laut Nexperia oft eingesetzt, wobei das 80-V-Portfolio speziell auf Anwendungen in den Bereichen Motormanagement und LED-Beleuchtung abzielt. Das gesamte Portfolio an Dual-Power-SO8-MOSFETs im LFPAK56D ist ab sofort erhältlich.

