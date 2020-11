Merken Gemerkt

02.11.2020

8-Kanal Oszilloskop mit History-Funktion Doppelt so hohe Abtastrate

Mit dem neuen DLM5000 bringt Yokogawa jetzt ein Mixed-Signal-Oszilloskop DLM5000 auf den Markt, was die Erfassung komplexer Signale noch einmal deutlich erleichtert und vor allem beschleunigt. Verglichen mit dem Vorgänger DLM4000 zeigt sich das neue Modell mit Änderungen in der Hardware: Anwender profitieren von einer doppelt so hohen Abtastrate, von einer besseren Bedienbarkeit und vielen hilfreichen Features für den Messalltag.

Die neue Generation des DLM eignet sich bei der Entwicklung elektronischer Steuergeräte (ECU) für mechatronische Systeme. In diesem Segment steht die Messung zahlreicher analoger, digitaler und serieller I/O-Signale im Fokus. Das DLM5000 bietet mit 8 analogen Kanälen und 32 bit digitalen Eingängen sowie der Fähigkeit, parallel Protokollanalysen wie UART, I2C, SPI, CAN, CAN FD, LIN, SENT, CXPI und FlexRay umzusetzen, maximale Flexibilität bei höchster Präzision.

© Yokogawa

Zudem lässt sich das Oszilloskop über eine Funktionalität namens DLMsync mit einem weiteren DLM5000 über nur ein Kabel synchronisieren, was eine unkomplizierte Erweiterung der Kanalanzahl ermöglicht. Weiterer Vorteil für die Entwicklung: geringes Eigenrauschen, große Spannungsbereiche und eine Vielzahl von Echtzeit-Tiefpassfiltern, um die Signaltreue zu gewährleisten.

Ein Feature, auf das Anwender aller Branchen schon sehr lange warten: Der History-Speicher. Das DLM5000 kann bis zu 100.000 Signale ablegen. Diese sind nicht nur durchsuchbar, sondern können auch nach Ablauf einer Messung beliebig oft wiedergegeben und überlagert werden.

