28.03.2019

650V-SiC-Schottky-Dioden gemäß AEC-Q101 Bauelemente

Neue AEC-Q101-qualifizierten 650-V-Siliziumkarbid-Schottky-Dioden hat Littelfuse vorgestellt. Die Bausteine der Baureihe LSIC2SD065DxxA sind mit Nennströmen von 6A, 10A oder 16A in einem TO 263-2L-Gehäuse erhältlich. Die Dioden der Baureihe LSIC2SD065ExxCCA sind mit Nennströmen von 12A, 16A, 20A oder 40A in einem TO-247-3L-Gehäuse verfügbar.

© Littelfuse

Die SiC-Schottky-Dioden der Baureihe LSIC2SD065DxxA sind in TO-263-2L-Gehäusen und die SiC-Schottky-Dioden der Baureihe LSIC2SD065ExxCCA in TO-247-3L-Gehäusen erhältlich. Beide Baureihen gibt es im Band- und Rollenformat bei einer Mindestbestellmenge von 800 Stück.

Technische Eckdaten

Erhältlich in den Gehäusen TO 263-2L und TO-247-3L

AEC-Q101-qualifiziert

Geeignet für hochfrequente Leistungsumschaltung

Maximale Betriebstemperatur der Verbindungsstelle von 175°C

