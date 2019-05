Merken Gemerkt

29.05.2019

5G-Millimeterwellen-Testlösung Messen und Testen

Der mmWave-Vektorsignal-Transceiver (VST) von National Instruments ist zum Testen von RFIC-Transceivern und -Leistungsverstärkern für 5G-Millimeterwellen vorgesehen. Die Millimeterwellen-Testlösung ist sowohl für das Forschungs- und Entwicklungslabor als auch für die Serienproduktion geeignet.

Die NI-Lösungen verwenden den mmWave-VST, der einen HF-Signalgenerator, einen HF-Signalanalysator und integriertes Switching mit 1 GHz Echtzeitbandbreite bei Frequenzen von bis zu 44 GHz kombiniert. Der VST kann zusätzlich zu den im Labor vorhandenen PXI-basierten Charakterisierungssystemen nativ in das NI Semiconductor Test System (STS) integriert und für Anwendungen in der Serienfertigung eingesetzt werden. Ein Tester basierend auf der modularen PXI-Plattform unterstützt Ingenieure bei der Integration neuer Messfunktionen wie 5G in ihre Prüfzelle.

Das Produkt bietet verschiedene Neuerungen, um die Anforderungen beim Testen von 5G-Millimeterwellen-Geräten zu erfüllen. Das kalibrierte integrierte Switching für bis zu 32 Kanäle sorgt für eine höhere Genauigkeit von Beamforming- und Phased-Array-Messungen ohne zusätzliche Infrastruktur. Das modulare Design ermöglicht genaue Messungen bei gleichzeitiger Aufwärtskompatibilität mit zukünftigen 5G-Bändern. So können Ingenieure gleichzeitig Messungen bei 5 bis 21 GHz und 26 bis 44 GHz durchführen.

