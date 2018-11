42-Volt-Spannungsregler

Merken Gemerkt

01.11.2018

Stromversorgung

Ricoh hat den R1525, einen 200mA-Spannungsregler mit Merkmalen wie einem weiten Betriebsspannungsbereich und einem niedrigen Stromverbrauch, auf den Markt gebracht. Der R1525 kann laut Hersteller EMV-Rauschen im Hochfrequenzband von 10 MHz bis 1 GHz reduzieren und eine stabile Ausgangsspannung liefern.

© Ricoh

Der CMOS-basierte R1525 arbeitet mit bis zu 42 V und toleriert Lastspitzen von 60 V mit einer Dauer von weniger als 200 ms. Die minimale Betriebsspannung beginnt bei 3,5 V, wodurch der R1525 auch für schwere Startbedingungen geeignet ist. Das Produkt wird in Versionen erhältlich sein, die für den Verbraucher-, Industrie- und Automobil-Anwendungsmarkt bestimmt ist, und hat kundenspezifische Betriebstemperaturbereiche von -40 bis 105 ° C, -50 bis 125 ° C und -40 bis 125 ° C. Die Automobil-Version soll bald AEC-Q100-konform sein.

Ein weiteres wichtiges Merkmal ist die Minimierung des Stromverbrauchs für automotive Anwendungen, die ständig aktiv sind und die Lebensdauer der Batterie verlängern. Der R1525 trägt dazu bei, den Stromverbrauch zu reduzieren im On-Modus mit 2,2 μA und im Off-Modus mit 0,1 μA. Der R1525 hat eine Ungenauigkeit der Ausgangsspannung von 0,6% und einen Temperaturdriftkoeffizienten von 60 ppm/°C. Der Regler verfügt über eine Reihe von Sicherheitsfunktionen:

Überstromschutz, reduziert den Ausgangsstrom bei Überlastung.

Kurzschluss Schutz, ein integrierter Kurzschluss-Begrenzungsstromkreis erkennt einen Kurzschluss und senkt den Ausgangsstrom auf einen sicheren Wert von 80 mA. Nach Beseitigung des Kurzschlusses nimmt der Regler automatisch wieder den normalen Betrieb auf.

Geschütztes Pin-Layout, eine spezielle Anordnung wurde für das R1525S im HSOP-8E-Gehäuse vorgesehen, um einen Fehler beim Kurzschließen benachbarter Pins zu vermeiden. Alle vier Regleranschlüsse sind mit nicht angeschlossenen benachbarten Pins isoliert.

Thermoschutz ist eingebaut und schaltet den Regler bei einer Übertemperatur von 160 ° C aus und wird wieder in den Normalbetrieb versetzt, sobald eine Temperatur von 135 ° C erreicht ist.

Der R1525 ist in vier verschiedenen Gehäuse erhältlich, von SOT-23-5, SOT-89-5, HSOP-6J und HSOP-8E.

