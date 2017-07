Merken Gemerkt

25.07.2017

VIA Technologies bringt ADAS Sample Kit für Nutzfahrzeuge

VIA Technologies, Anbieter ARM- und x86-basierter IT- und Embedded Plattformen, gibt die Markteinführung seines VIA Mobile360 ADAS Sample Kits bekannt. Die Lösung ermöglicht die Integration von Advanced Driver Assistance Systemen in Nutzfahrzeugen.

VIA Mobile360 ADAS Sample Kit ©VIA Technologies

Das Sample Kit unterstützt eine Auswahl an ADAS-Funktionen, die die Fahrzeugsicherheit verbessern sollen, indem sie Fahrer über die sich ständig verändernden Straßenzustände informieren, einschließlich Spurhalteassistenten, Unfallwarnsystem, Blind Spot Detection sowie Fußgänger- und Fahrzeugerkennung. Das Kit umfasst neben einem Fahrzeug-internen-System mit integriertem 4G-Modem sowie GPS für kabelloses Remote Tracking und Monitoring, auch vier für den Fahrzeugeinsatz geeignete FOV-50 Kameras und einen für Fahrzeuge geeigneten resistiven 7-Zoll Touchscreen mit HD-Auflösung.

Mit dem VIA Mobile360 E-Track bietet die Anwendung zudem ein Cloud-Portal, das Flottenbesitzern das Sammeln und Analysieren von Fahrzeug- und Fahrerdaten zur Fahrzeugverfolgung in Echtzeit sowie zusätzliche Ereignis- und Datenaufzeichnungen und ein Asset Management ermöglicht. Zudem können durch die Integration von bis zu zwei zusätzlichen FOV-50 Kameras verbesserte E-Track „Computer Vision“-Funktionen wie Fahrerüberwachung, Frachtraumüberwachung und Kennzeichenerkennung hinzugefügt werden.

