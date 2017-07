Merken Gemerkt

21.07.2017

4-Kanal-LIDAR-Laser

LIDAR Scanning-Systeme sind dabei die Technologie, die voraussichtlich den autonomen Fahrzeugsektor dominieren wird. Sie rastern horizontal mit einem Laserstrahl über ein bestimmtes Winkelsegment die Umgebung des Fahrzeugs ab und erzeugen eine hochauflösende 3D-Karte des Umfelds. Osram Opto Semiconductors entwickelt derzeit die neueste Generation von Lasern mit einer extrem kurzen Pulslänge von weniger als 5 ns (Nanosekunden). Der neueste 4-Kanal-LIDAR-Laser besteht aus einem Laserbarren mit vier einzeln ansteuerbaren Laserdioden sowie einer im Modul integrierten Ansteuerschaltung.

4-Kanal LIDAR-Laser von Osram Opto Semiconductors. © Osram

Das gesamte Modul ist oberflächenmontierbar und reduziert damit den Aufwand und die Kosten für Montage und Feinjustierung beim Kunden. Gemeinsam mit seinem Partner Innoluce entwickelte der Regensburger Spezialist ein Referenzdesign eines LIDAR-Systems auf Basis eines MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) mit dem erwähnten 4-Kanal-Laser. Das System überzeugt mit starken Leistungen und bietet eine Reichweite von mindestens 200 m für das Erkennen von Fahrzeugen sowie 70 m für Fußgänger. Das Gesamtsystem deckt ein Blickfeld von 120° in der Waagrechten und 20° in der Senkrechten ab und bietet eine Auflösung von 0,1° horizontal und 0,5° vertikal.

Fahrsicherheit dank LIDAR Scanning-System. © Osram

Während LIDAR Scanning-Systeme auf dem Weg sind, die benötigte Leistung und Zuverlässigkeit für völlig fahrerlose Autos bereitzustellen, kommt LIDAR-Technologie bereits in einigen semi-autonomen Anwendungen zum Einsatz und wird wahrscheinlich das Rückgrat der Sensor-Technologie in autonomen Fahrzeugen werden. Um größtmögliche Zuverlässigkeit, Sicherheit und Redundanz in Level 5 autonomen Fahrzeugen zu gewährleisten, wird LIDAR vermutlich mit einer Reihe weiterer Technologien, wie Radarsensoren, Kameras und Flash LIDAR, kombiniert.