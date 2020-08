Merken Gemerkt

10.08.2020

3D-Hall-Effekt-Sensor Positionserfassung

Melexis stellt mit dem Triaxis Magnetometer Node MLX90395 einen Hall-Sensor vor, um eine kontaktlose Erfassung in drei Dimensionen zu ermöglichen.

© Melexis

Die Dual-Die-Version des MLX90395 sorgt für Redundanz in anspruchsvollen Anwendungen, z. B. bei der Erfassung der Schalthebelposition in Fahrzeugen. Neben Magnetfeldsensoren zur Messung von drei Feldern (Bx, By, Bz) enthält der Sensor auch einen Temperatursensor und eine Versorgungsspannungsüberwachung.

Funktionell verfügt der Sensor über drei Zustandsautomaten und arbeitet in einem von drei Modi: Einzelmessung, Burst-Modus und Wake-up bei Änderungen. Entwickler können wählen, welches Magnetfeld gemessen und welche Messfrequenz verwendet wird, um die Energieeffizienz des Sensors sowie die Filter- und Abtastzeit weiter zu optimieren und so das Verhältnis zwischen Rauschen und Bandbreite zu verbessern.

Die Betriebsmodi lassen sich während des Betriebs über die I2C- oder SPI-Schnittstellen auswählen, sodass mehrere Sensoren Teil eines Sensor-Clusters sein können, der über einen einzigen Mikrocontroller gesteuert wird.

