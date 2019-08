Merken Gemerkt

Merken

05.08.2019

3D-Datenreduzierung zur VR-Visualisierung Virtuelle Realität

Das Unternehmen invenio Virtual Technologies entwickelt Lösungen für die High-End-Visualisierung in der VR-Welt (VR: virtuelle Realität). Die VT-DMU-Algorithmen in der Datenreduzierung ermöglichen es z.B., dass sich komplette Fahrzeuge auf Abruf automatisch in einer VR-Brille visualisieren lassen. Dabei entscheidet der Algorithmus selbständig, ob und wie die Daten um bis zu 90 Prozent reduziert werden können.

Datenreduzierung für VR-Visualisierungen © invenio

Die Technologie kombiniert eine maximale Datenreduzierung mit größter Oberflächenqualität – die Darstellungsgrenzen sind einzig von der Qualität der Ausgangsdaten abhängig.

Die bisherige Datenreduzierung für den klassischen Engineering-Anwendungsfall akzeptiert gewisse Einbußen in der Oberflächenqualität und hat den Fokus auf einer maximalen Datenreduzierung. Hier ist die maßgebliche Anforderung, dass in Summe alle Außenkonturen dargestellt sind. Die Datenreduzierung für die VR-Visualisierung verfolgt einen ganz neuen Ansatz. Gerade wenn die Visualisierung mit Materialien geplant ist, stören kleinste Fehler in der Oberflächendarstellung und fallen besonders negativ auf.

Potenzial des VT-DMU-Algorithmus

invenio hat Erfahrungen in der Geometrie-Datenverarbeitung sowie Fähigkeiten und Detailkenntnisse, um das Verhalten der 3-D-Daten zu beurteilen. Zentrale Stellgrößen hierbei sind das Manipulieren und Bereinigen der tessilierten Daten sowie das Entkernen der Bauteile. Mit der neuen Lösung sind die Darstellungsgrenzen einzig von der Qualität der Ausgangsdaten abhängig. Die Ergebnisse bei der Datenreduzierung von Lüftungsauslässen innerhalb einer Instrumententafel ist ein Beispiel für die Potenziale des invenio-Algorithmus.

Durch die Technologie lassen sich VR-Anwendungen, die bisher eher sporadisch angewendet wurden, nun als zeit- und kostensparender Bestandteil etablieren. Realitätsnahe Schulungen und Weiterbildungen ohne Produkte in Hardware, wie beispielsweise das Training von Reparatur- und Wartungsthemen für neue Produkte, werden zum Standard. Tägliche VR-Konferenzen während der Produktentwicklung, wie zum Beispiel der Bauraumbesprechung, lassen sich dreidimensional analysieren – direkt vom Arbeitsplatz aus und absolut standortunabhängig.

weitere Informationen