27.11.2017

360 Grad abstrahlende optische Faser Innenraum-Beleuchtung

Leoni präsentiert eine 360 Grad abstrahlende, optische Faser – die AmbientFiber. Die radiale Lichtverteilung über die gesamte Faserlänge bietet laut Hersteller unbegrenzte Möglichkeiten im Bereich der Ambiente-Beleuchtung für Fahrzeuge und neue Ansätze im Produktdesign.

© Leoni

In der Automobilbranche eignet sich die Lösung laut Leoni zur Innen- und Außenbeleuchtung im Fahrzeug sowie an der Innenseite der Türen, im Fahrzeuginnenraum und an der Mittelkonsole. Durch die homogene Lichtverteilung und die unterschiedliche Farbgebung sowie Farbverläufe können dunkle Bereiche innerhalb des Fahrzeuginnenraums ausgeleuchtet werden.

Durch die funktionale Integration von Positionssensoren in Bereichen des Kabelsatzes kann darüber hinaus der Status des Sitzgurts abgelesen werden – dieser wird durch einen Verschlussschalter, einem kontaktlosen Sensor, erkannt. In Gefahrensituationen signalisiert dem Fahrer ein rotes Warnlicht, dass er sich anschnallen muss, während das normale Ambiente-Licht Sicherheit anzeigt.

Die optische Faser besteht im Kern aus Quarzglas, wodurch keine Verfärbungseffekte oder unerwünschte Reaktionen auf Sonnenlichteinwirkung entstehen – Verdunklungseffekte können so ausgeschlossen werden. Unterschiedliche Faserquerschnitte ermöglichen eine optimale Biege- und Beleuchtungsqualität. Durch die Größe des Faserkerndurchmessers lässt sich außerdem die Intensität des Beleuchtungseffekts individuell gestalten: Kleine Faserkerndurchmesser sorgen für besonders feine Linien, während große Durchmesser ein stärkeres Ergebnis erzielen. Abhängig von der Lichtquelle lassen sich eine Vielzahl von Farben darstellen. Darüber hinaus soll die radial abstrahlende Beleuchtungsfaser leicht zu installieren sein und mit kundenspezifischen Kabelformen große Freiheitsgrade im Design bieten.

