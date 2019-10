Merken Gemerkt

09.10.2019

3,3-kW-Ladesysteme für die Elektromobilität Ladetechnik

HGPower, Speziallist für DC/DC-Konverter und Ladetechnik für die Elektromobilität, stellt vom 15. bis 17. Oktober auf der eMove360 in München (Halle A5 Stand 118D) unter anderem eine Serie von 3,3-kW-Ladern vor. Sie sind mit Ausgangsspannung bis 510 V sowie als 48- bis 72-V-System verfügbar.

© HG Power

Eine Anpassung der elektrischen Parameter, der physikalischen Schnittstellen sowie des CAN-Protokolls auf anwendungsspezifische Anforderungen sind möglich. Darüber hinaus sind On-Board- und portable Ladesysteme, sowie DC/DC-Konverter für die Elektromobilität zu sehen. Lösungen mit Ausgangsleistungen von bis zu 6,6 kW sind bereits als luft- oder flüssigkeitsgekühlte Version verfügbar.

Das Unternehmen stellt auch On-Board- und portable Ladegeräte in den Leistungsbereichen 650 W, 1 kW sowie 2 kW vor, die zur Verwendung in Verbindung mit LEVs, wie E-Scootern, E-Quads, Elektrobooten und ähnlichen Fahrzeugen ausgelegt sind. Ergänzt wird das Sortiment durch DC/DC-Konverter in unterschiedlichen Ausgangsleistungen.

