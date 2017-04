Merken Gemerkt

Merken

30.03.2017

Fahrzeugakustik, Busanalyse und CAETEC-Hardware-Integration mit IPEmotion 2017 R1 im Fokus

Das neue IPEmotion-Release setzt in seinem Funktionsspektrum auf die Weiterentwicklung der Bereiche Akustik und Online-/Offline-Fahrzeug-Busanalyse sowie auf die Integration von CAETEC-Hardware.

Bei der Messdaten-Erfassungssoftware IPEmotion 2017 R1 stehen die Fahrzeugakustik, die Busanalyse und die CAETEC-Hardware-Integration im Fokus. © Ipetronik

Das zur Untersuchung der Fahrzeugakustik entwickelte Akustikmodul wurde um neue Bewertungsfunktionen wie Effektivwert, Spitze-Spitze, dbB und dbC erweitert. Ferner können über neue Analyse-Operationen der Gesamtpegel berechnet sowie Ordnungsanalyse und -filter mit einstellbarer Bandbreite konfiguriert werden. Zusätzlich ist die direkte Audioausgabe über das Campbell-Diagramm möglich. Dies gestattet dem Anwender das sofortige Anhören der aufgezeichneten Messdaten.

Bus- und Traffic-Analyse

Die Fahrzeug-Busanalyse lässt sich mit dem Traffic-Analyzer-Instrument online und offline durchführen. Besonders hilfreich für eine praktische Anwendung ist die spezifische Filterung auf bestimmte CAN IDs oder CAN ID-Bereiche. Bei der Online-Messung für CAN- und CAN-FD-Botschaften können Akzeptanzfilter eingerichtet werden. Zudem sind komplexe Filterbereiche über DBC-Beschreibungsdateien komfortabel definierbar. FlexRay-Traffic kann bei der Online- und Offline-Traffic-Analyse über Fibex- und Autosar-Beschreibungsdateien in Signale konvertiert werden. Die Filterung von FlexRay- und LIN-Traffic-Botschaften ist für die nächste Release-Stufe IPEmotion 2017 R2 vorgesehen.

Integration der CAETEC-Hardware

Im ersten Integrationsschritt wachsen mit dem Release 2017 R1 die Produktlinien von IPETRONIK und CAETEC zusammen. Mit der neuen ETH-Gateway-CLFD-Box verfügt das Unternehmen über ein hochkompaktes und vielkanaliges Schnittstellenmodul, dessen 16 CAN-Highspeed-Eingänge, zwei FlexRay-, acht LIN- und vier DIO-Kanäle an IPEmotion angebunden werden können. Eine Ethernet-Verbindung zum PC gestattet – über entsprechende Beschreibungsdatei-Importe (u. a. OBD, DBC, Aurosar, A2L, Fibex) – die Durchführung großkanaliger CAN-, LIN-, FlexRay-Traffic- sowie signalbasierter Messungen.

ARCOS 1.5

Im Zuge der Systemintegration der CAETEC- und IPETRONIK-Produktlinien steht besonders der ARCOS 1.5-Datenlogger mit zwei Betriebssystemen im Fokus. Für den klassischen Logger-Betrieb wird das System mit einem 32- oder 64-Bit-Linux-Betriebssystem und dataLog-/Phoenix-Software eingerichtet. Die erzeugten MDF4-Messdaten lassen sich in IPEmotion und die IPEcloud importieren und auswerten.

Für Anwendungsfälle, die Messungen mit Gateway-Betrieb am Notebook vorsehen, bietet sich die Installation des Windows-Betriebssystems mit IPEmotion an. Hier kann der Versuchsingenieur alle am ARCOS installierten PlugIns nutzen und die entsprechenden Online-Messdaten auf seinem Notebook in der IPEmotion-Software einsehen. Neben CAN-, LIN-, FlexRay-Traffic und Protokoll-Messdaten zählen hierzu auch die Daten integrierter USB- und IP-Kameras. Darüber hinaus ist die CLFD-Box über das Protokoll-PlugIn in IPEmotion integriert, sodass identische physikalische Bus-Schnittstellen im Logger- und Gateway-Betrieb genutzt werden können.



Mehr Informationen