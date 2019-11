Merken Gemerkt

Merken

22.11.2019

314 stabile High-Speed-Kontakte im MXM-Steckverbinder Elektromechanik

Bei Glyn sind die MXM 3.0 Board-Edge-Steckverbinder von Yamaichi erhältlich. Sie verfügen über bis zu 314 stabile High-Speed-Kontakte und sind für den Einsatz im Automotive-Bereich ausgelegt. Sie sorgen für eine stabile Kontaktkraft auch bei Vibrationen und Schock in MXM-Anwendungen (Mobile PCI Express Module).

© Glyn

Die Board-Edge-Steckverbinder gibt es auch in einer 314-poligen Variante. Damit können Anwendungen mit erhöhtem Bedarf an High-Speed-Signalkontakten abgesichert werden. Der Hersteller greift dabei auf das Design der 230-poligen Variante zurück. Die stabile Kontaktkraft wirkt laut Anbieter selbst bei Vibrationen und Schock und die Federeigenschaft der Kontakte mit Toleranzausgleich sorgt für eine sichere Datenübertragung Neu ist die erweiterte Funktion der seitlichen Verschraubung des Moduls.

Die Verschraubungslaschen können aufgeklappt werden, was den Einschub der Leiterkarte vereinfacht. Später werden die Laschen manuell wieder in Position gebracht und von oben mit Modul und Stecker verschraubt. So befindet sich das Modul bei Vibrationen und Schock in einer sicheren Fixierung. Die vergrößerten SMT-Tabs dienen zur Erdung sowie zur SMT-Anbindung an das Mother-Board. Der Steckverbinder ist mit einer Schichtdicke von 0,1 Mikrometer Gold im Kontaktbereich ausgeführt. Er wird im T&R verpackt und ausgeliefert.

weitere Informationen