Merken Gemerkt

Merken

16.12.2016

Verbesserter Test von Software in C++

TESSY V4.0 von Hitex, ein Werkzeug zum automatisierten Modul-, Unit- und Integrations-Test von eingebetteter Software, die in C und C++ geschrieben ist, ist nun offiziell in der Version 4.0.9 freigegeben. Ein Hauptmerkmal der neuen Version ist der verbesserte Support für den Test von eingebetteter Software, die in C++ geschrieben ist.

Das Unit-Test-Tool TESSY ist nun offiziell als V4.0 mit verbessertem C++-Support freigegeben.© Hitex

Dies wird durch den Einsatz einer neuen Parser-Technologie ermöglicht, die auf clang basiert. Dadurch gewinnt TESSY bei der Analyse der zu testenden Software tiefgehende Erkenntnisse, die es TESSY dann ermöglichen, dem Anwender sinnvolle Auswahllisten vorzuschlagen, beispielsweise eine Liste von möglichen Konstruktoren zur Instanziierung eines Testobjekts. Aufgrund dieser Kenntnisse kann TESSY beispielsweise auch automatisch Stubs für Methoden bereitstellen, die vom Testobjekt aufgerufen werden.

Auch der Test von Templates und abgeleiteten Klassen ist möglich. Ein weiteres wichtiges neues Feature von TESSY V4.0 ist die Möglichkeit, Testfälle zu vererben. Der Vorteil des Vererbens im Gegensatz zum einfachen Kopieren von Testfällen von einem Testobjekt auf ein ähnliches Testobjekt ergibt sich, wenn sich das bei beiden Testobjekten gleiche Verhalten ändert. Nun reicht es nämlich aus, den oder die Testfälle, die aufgrund des geänderten Verhaltens geändert werden müssen, nur einmal zu ändern und dann die Änderung ohne großen Aufwand zu vererben. Wären die Testfälle kopiert worden, müsste man die Änderungen auf der Kopie aufwendig und fehleranfällig nachziehen.



Eine an der Benutzeroberfläche nicht sichtbare Verbesserung betrifft die Ausführungsgeschwindigkeit von Tests auf Mehrkern-Rechnern. Dazu wurde die interne Ablaufstruktur parallelisiert, um die Leistungsfähigkeit moderner Prozessorarchitekturen auszunutzen. Der positive Effekt tritt ein, wann immer mehrere Tests gleichzeitig gestartet werden. Dies ist natürlich insbesondere dann der Fall, wenn im Rahmen von Continuous Integration (CI) oder Regressionstests alle vorhandenen Testfälle ausgeführt werden müssen. (oe)

www.hitex.de/tessy