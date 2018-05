Merken Gemerkt

23.05.2018

16-Bit-LXI-Digitizer-Box Messtechnik

Spectrum Instrumentation bietet die kürzlich eingeführten PCIe-Digitizer Karten jetzt auch als Stand-Alone-Geräte an. Die DN2.59x digitizerNETBOX-Serie verfügt über 16-Bit-A/D-Wandler. Die Palette umfasst 9 verschiedene Modelle mit 4, 8 und 16 Kanälen und einer Auswahl an Abtastraten von 20 bis 125 MegaSample pro Sekunde und pro Kanal.

© Spectrum Instrumentation

Die Steuerung und der Zugriff auf die von der digitizerNETBOX gesammelten Daten erfolgt durch eine Verbindung per GBit-Ethernet mit einem Host-Computer. Das Gerät ist LXI-konform (gemäß den Core-Spezifikationen von 2011) und bietet eine IVI-kompatible Schnittstelle für die IVI Scope- und Digitizer-Klassen. Benutzer können ihr eigenes Steuerprogramm mit fast jeder gängigen Sprache schreiben, einschließlich C++, VB.NET, C#, J#, Delphi, Java und Python. Alternativ steht die Spectrum-eigene Software "SBench 6 Professional" zur Verfügung.

SBench 6 gehört zur Standardausstattung der Produkte und ermöglicht den Benutzern, alle Modi und Einstellungen der Hardware über eine Schnittstelle zu steuern. Die Software verfügt außerdem über eine Reihe integrierter Funktionen für die Datenanalyse und -dokumentation. Dazu gehören FFT-Analyse, XY-Anzeige, ein Formelinterpreter, Parametermessungen, Export in ASCII, Wave, MATLAB, Kommentarfunktionen (zum Kommentieren von Signalen oder Anzeigen) und eine einfache Report- und Ausdruckfunktion.

Die DN2.59x-Serie bietet per Software wählbare Single-Ended- und differentielle Eingänge. Jeder Kanal hat seinen eigenen A/D-Wandler und seinen eigenen Verstärker. Diese Verstärker haben eine wählbare Eingangsimpedanz (50 Ω und 1 MΩ) und kalibrierte Eingangsbereiche von ± 200 mV bis ± 10 V. Die variable Verstärkung ermöglicht eine Skalierung der Eingangssignale, so dass sie den gesamten Dynamikbereich des A/D-Wandlers abdecken. Alle Kanäle werden synchron getaktet, wodurch Phasenfehler minimiert werden und Messungen zwischen den Kanälen mit absoluter Genauigkeit durchgeführt werden können. Der Onboard-Speicher ermöglicht außerdem die Erfassung und Speicherung von langen und komplexen Wellenformen.

Die digitizerNETBOX enthält eine Reihe von Smart-Trigger-Funktionen und Erfassungsmodi, was das Triggern von Problemsignalen wie Glitches, Spikes, Bursts oder bestimmten Mustern ermöglicht und eine Speicherung auf effiziente Weise erlaubt. Unterstützt werden Transienten-Capture, Multiple (Burst) Recording, Gated Sampling, ABA Sampling und Data Streaming (FIFO).

