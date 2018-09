Merken Gemerkt

28.09.2018

16-Bit-DSCs mit CAN-FD-Kommunikationsbus Bauelemente

Für Motorsteuerungen, digitale Stromversorgungen und andere Anwendungen für Lösungen mit Automotive-Sensoren ist der von Microchip entwickelte dsPIC33CK 16-Bit Digital Signal Controller (DSCs) geeignet. Die DSCs erleichtern die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit, die im Automotive-Bereich erforderlich ist.

Mit 100 MIPS Leistungsfähigkeit bietet die Serie dsPIC33CK fast den doppelten Wert früherer Single-Core dsPIC DSCs. Damit eignet sie sich für Motorsteuerungen, digitale Stromversorgungen und andere Anwendungen, die anspruchsvolle Algorithmen erfordern, wie z.B. Automotive-Sensoren. Die Serie wurde speziell für die Steuerung mehrerer sensorloser, bürstenloser Motoren entwickelt, die auf feldorientierter Regelung und Leistungsfaktorkorrektur basieren.

Die DSCs erleichtern die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit, die im Bereich Automotive erforderlich ist. Die Bausteine enthalten integrierte Funktionen für funktionale Sicherheit in sicherheitskritischen Designs: RAM Built-In Self-Test (BIST) zur Überprüfung des RAM-Zustands und der -Funktion; Deadman Timer zur Überwachung der Funktion von Anwendungssoftware durch periodische Timer-Interrupts innerhalb eines bestimmten Zeitfensters; Dual-Watchdog-Timer (WDT); Flash-Fehlerkorrekturcode (ECC, Error Correction Code); Brown Out Reset (BOR); Einschalt-Reset (POR); und fehlersichere Taktüberwachung (FSCM; Fail Safe Clock Monitor).

Kommunikationsstandards

Die dsPIC33CK DSCs verfügen über einen CAN-FD-Kommunikationsbus und unterstützen damit Kommunikationsstandards in der Automotive-Branche. Sie verfügen über zahlreiche Analogfunktionen, einschließlich Hochgeschwindigkeits-ADCs (3,5 MS/s), Analogkomparatoren mit DACs und Operationsverstärkern, die kleinere und kostengünstigere Antriebssteuerungen ermöglichen. Die DSCs enthalten eine PWM mit 250 ps Auflösung, was für digital geregelte Stromversorgungen nützlich ist. Live-Updates der Firmware (mit bis zu 2 x 128-KB-Blöcken) stehen ebenfalls bereit, um Hochverfügbarkeitssysteme zu unterstützen, was vor allem für digital geregelte Stromversorgungen von Bedeutung ist.

Entwicklungsunterstützung und Verfügbarkeit

Die Serie dsPIC33CK wird durch Microchips Entwicklungsökosystem MPLAB unterstützt, einschließlich der kostenlosen, herunterladbaren, integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) MPLAB X, dem MPLAB Code Configurator, der XC16 C-Compiler-Toolchain und den MPLAB In-Circuit Debugger/Programmer Tools.

Das ab November 2018 erhältliche dsPIC33CK Curiosity Board (DM330030) kostet 39,99 US-$ und ist eine flexible Plattform, mit der Anwender schnell einen Prototyp erstellen können. Motorsteuerungs-PIMs zum Preis von jeweils 25 US-$ sind mit internen (MA330041-2) und externen Operationsverstärkern (MA330041-1) für den Einsatz mit den MCLV-2- und MCHV-2/3-Systemen von Microchip erhältlich. Das dsPIC33CK PIM für universelle Plattformen (MA330042) kostet 25 US-$ und ist für das Explorer-16/32-Entwicklungsoard (DM240001-2) erhältlich. Das Digital-Power-Starterkit (DPSK-3, DM330017-3) wird auf den neuesten Stand gebracht, um den dsPIC33CK256MP508 zu unterstützen. Es kostet 129,99 US-$ und ist ab Oktober 2018 erhältlich.

Die Serie dsPIC33CK wird in acht verschiedenen Gehäusevarianten ausgeliefert, die 28 bis 80 Pins umfassen und bis zu 5 mm x 5 mm groß sind. Die Speichergrößen reichen von 32 bis 256 KB Flash.

Die Bausteine gewährleisten ein schnelles deterministisches Verhalten in zeitkritischen Steuerungen und bieten Kontext-ausgewählte Register, um die Interrupt-Latenz zu verringern. Die Single-Core DSCs ergänzen die kürzlich vorgestellte Dual-Core-Serie dsPIC33CH, die auf demselben Core basiert. © Microchip

