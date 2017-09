Merken Gemerkt

12.09.2017

150V-Synchron-Abwärts/Aufwärtsregler-Controller

Analog Devices, die kürzlich Linear Technology übernommen hat, präsentiert den LTC3779, einen Synchron-Abwärts/Aufwärtsregler-Controller mit vier Schaltern, der nur eine einzige Induktivität benötigt. Der Regler liefert eine geregelte Ausgangsspannung, die größer oder kleiner als die Eingangsspannung oder genauso groß sein kann.

Der Controller ist für Eingangsspannungen von 4,5V bis 150V ausgelegt und wurde für Anwendungen entwickelt, die mit einer hohen Betriebsspannung arbeiten oder in denen hohe Spannungsspitzen auftreten können. In solchen Anwendungen macht der Controller externe Überspannungs­Schutzbauteile entbehrlich. Er eignet sich dadurch für Anwendungen im Transportwesen, in der Industrie und beim Militär.

Die Ausgangsspannung ist im Bereich von 1,2V bis 150V einstell­bar. Der maximale Ausgangsstrom ist von den externen Bauteilen abhängig und kann bis zu einigen zig Ampere betragen. Der LTC3779 enthält 1,3-Ohm-n-Kanal-MOSFET-Gate-Treiber, deren Ausgangsspannung im Bereich von 6V bis 10V einstellbar ist. Dadurch lässt sich sowohl bei Verwendung von MOSFETs, die für Ansteuerung mit Logikpegel ausgelegt sind, als auch bei Verwendung von solchen mit Standard-Schwellenspannungen der Wirkungsgrad maximieren. Der LTC3779 besitzt einen NDRV-Anschluss zur Ansteuerung eines optionalen externen n-Kanal-MOSFETs, der als LDO-Linearregler fungiert und die IC-Betriebsspannung liefert. So kann in Anwendungen mit hoher Eingangsspannung eine hohe chipinterne Verlustleistung vermieden werden. Der EXTVcc-Anschluss ermöglicht es, den LTC3779 durch die Ausgangsspannung oder eine sonstige Quelle mit einer Spannung von bis zu 36V zu speisen und so die Verlustleistung zu reduzieren und den Wirkungsgrad zu verbessern.

Ein einziger Controller kann in Verbindung mit geeigneten externen Bauteilen Ausgangsleistungen bis 500W liefern. Durch Parallelschalten mehrerer Regler lassen sich noch höhere Ausgangsleistungen erzielen. Die Schaltfrequenz ist im Bereich von 50kHz bis 600kHz wählbar und kann mit einem externen Taktsignal im gleichen Frequenz­bereich synchronisiert werden. Der LTC3779 basiert auf einer proprietären Current-Mode-Regelungsarchitektur und arbeitet sowohl im Abwärts- als auch im Aufwärts-Modus mit der gleichen, konstanten Schaltfrequenz. Der Anwender kann zwischen erzwungen-kontinuierlichem Betrieb oder diskontinuierlichem Betrieb wählen und so den Wirkungsgrad bei geringer Last maximieren.

Weitere Besonderheiten des Controllers sind laut Hersteller: Begrenzung des mittleren Eingangs- oder Ausgangsstroms, "Power good"-Ausgangsspannungsmonitor, ein­stellbarer Soft-Start, Eingangs­Überspannungs-Abschaltung und Ausgangsabtrennung beim Herunterfahren. Der LTC3779 besitzt ein 38-poliges TSSOP-Hochspannungsgehäuse mit vergrößertem Anschlussabstand. Der Controller ist in einer Version für den erweiterten und den industriellen Sperrschicht-Temperaturbereich (-40 bis +125°C) und in einer Hochtemperatur-Version (-40°C bis +150°C) für Automobil-Anwendungen erhältlich.

